【靚女KOL】「寒流女」譚泳銚無奈屢次被抽水　Annabelle：真係好討厭【多圖】

2021年初，寒流襲港時，有媒體進行街訪被影到譚泳銚（Annabelle），因為她擁有驕人的上圍而成為焦點，並被網民稱為「寒流女」。

由此，「寒流女」Annabelle引起網民的起底，並由此更吸引了一批粉絲，她也索性開設公開的IG帳戶，無心插柳下成為KOL，而Annabelle的IG粉絲現時人數約9.2萬。

她在去年參加HOY TV（當時稱「香港開電視」）的《Summer Girls 2022》，不過暫時未有正式當藝人，仍然當KOL，同時Annabelle有製作皮革用品，比如人手製皮具鎖匙扣、卡片盒等。此外本身愛玩掟飛鏢運動，曾參加公開賽。

【Summer Girls】水著索女內外兼備 高學歷才女+寒流女+造美拳手一較高下

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「寒流女」好身材煩惱多

其實，從Annabelle在個人社交平台發布相片所見，相比大多宅男喜愛的KOL女神來說，Annabelle的衣著已不算暴露，可是身材卻實在太驕人，因此就算「包到冚」也難掩美好身段。

雖然有天賦本錢令不少人羨慕，可是也有很多煩惱，她早前便在個人社交平台以IG平台無奈以Story方式發文指，出街不時被抽水，寫道：「明明冇位 都成日迫迫迫嘅人 真係好討厭」

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衣著沒刻意暴露

然後她既無奈又憤怒地指：「好幾次都會比（俾）人掂到/壓到PP 仲要呂知係人嘅手掂到我 定係人地（哋）嘅袋壓咗埋黎（嚟） 真係唔知有心定無意」

同時Annabelle表示自己不是衣著暴露引人犯罪：「我發覺 反而著得少布嘅時候係冇呢D（啲）事發生 認真（但會有偷拍） 幾次都係長褲 長裙先會比（俾）人掂PP」

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