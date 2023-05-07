【CHILL CLUB】So Ching缺席頒獎禮　保錡騷前現身應援區與粉絲大合照

《CHILL CLUB 推介榜 年度推介 22/23》於今晚（5月7日）在亞博舉行，頒獎禮繼續以「人人樂壇，音樂第一」為主題 。今晚《CHILL CLUB 推介榜》將一共頒發16個獎項，除Genre of The Year及幕後獎項外，各大獎項均由全港市民投票產生。

【CHILL CLUB】歌曲獎以音樂風格劃分 新設Genre of The Year引入專業評審制度

粉絲落力應援偶像

在《CHILL CLUB 推介榜》頒獎禮舉行前，粉絲在亞博的指定區域內設置打卡區，為支持的偶像應援，場內人頭湧湧，大家均對頒獎禮深感期待！

ERROR的成員保錡更現身與粉絲大合照，十分有心！

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So Ching未有現身

在頒獎禮舉行前，一眾歌手現身讓傳媒拍照，如：MC張天賦、泳兒、陳柏宇、黃妍、葉巧琳、COLLAR、P1X3L、張天穎、雷同二友等。

至於人氣女團COLLAR也有現身，可是成員So Ching卻未有現身，故COLLAR以7人姿態登場。

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記者：梁樂欣

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