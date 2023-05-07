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【CHILL CLUB】Anson Lo再奪年度男歌手金獎　姜濤向教主說：I love you

娛樂 23:02 2023/05/07

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熱門 母親節 MIRROR 新手爸媽 洪欣 法言人 超市大搜查 Hello Hong Kong 30＋減肥 兒童疫苗 口罩令

（曾耀輝 攝）

《CHILL CLUB 推介榜 年度推介 22/23》於今晚（5月7日）在亞博舉行，除Genre of The Year及幕後獎項外，各大獎項均由全港市民投票產生。

而最受矚目的「Chill Club年度男歌手」都落入MIRROR手中，當中銅獎得主為陳卓賢（Ian）、 銀獎為姜濤，金獎為盧瀚霆（Anson Lo）。

（曾耀輝 攝）

姜濤逐一多謝隊友

姜濤已是第3度奪「Chill Club年度男歌手」銀獎，教主Anson Lo第二度奪「Chill Club年度男歌手」金獎。

當中，姜濤在台上逐一多謝12位隊友：「多謝ＭIRROR其餘11個。我哋頭幾年內部有好多問題，經過咗《調教你ＭIRROR》 ，Tiger好有才能 、Jeremy進步最多，Alton好希望有自己表演嘅舞台， 你得嘅，Frankie努力咁搵緊自己嘅目標， AK雖然脾氣照舊，但佢好努力成為我哋嘅副隊長，所以我好尊重你，Ian,I love you 你攞咗我好開心， Stanley你好想成為一個演員，你一定會得嘅，Jer好想做到自己嘅音樂路，繼續堅持落去我，都係咁樣嘅，Eden喺ＭIRROR入邊我第二個佩服你。」

最後，他講到Anson Lo是他在MIRROR內最佩服的成員：「我知外界成日將我哋攞嚟比較，我哋嘅支持者會有好多嘅爭拗，但我從來冇理過呢啲，雖然我哋經歷過好多誤會，但係我會好信任你，I love you。」

（曾耀輝 攝）

Anson Lo不理外間閒言

到Anson Lo上台時，表現激動，說：「近日好大壓力，多謝神徒嘅陪伴，好想同睇屋企，爹哋媽咪講聲Hi，今日係家姐生日，想講聲對唔住，近排我好少喺屋企食飯，你哋好擔心我嘅作息，好多謝你嘅體諒，同埋你哋今朝嘅短訊，好Sweet，我會令你地好自豪。

然後，教主講及隊友：「最後要多謝ＭIRROR每一位兄弟，啱啱姜濤講嘅外界嘅紛爭同比較，我哋冇辦法控制，呢樣嘢永遠都會存在，但冇嘢可以阻擋到我哋12個人嘅力量，無論報紙點寫、無論外界嘅評語，我哋做嘢都只會一樣，一齊繼續努力，每個想分化我哧吧嘅comment，我想同你講，我哋永遠都係ＭIRROR。」

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記者：梁樂欣

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