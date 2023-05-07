【區會改革】林定國希望立法會暑假休會前　完成立法程序

▲ 律政司司長林定國。（資料圖片）



特區政府上周提出完善地區治理建議方案，律政司司長林定國表示，區議會選舉須於2023年年底舉行，特區政府有迫切性向立法會提交修訂條例草案，並爭取立法會盡快通過該草案，希望在暑假休會前完成立法程序。

社會多關注直選比例不足兩成，林定國今日在網誌指出，《基本法》第九十八條並沒有規定區域組織必須是以任何特定形式組成，最重要的是，按第九十八條所制定的法律，必須確保能全面準確貫徹第九十七條的立法原意和目的，即就地區管理或其他事務接受特區政府的諮詢，以及提供文康等地區服務。

林定國續指，在第六屆區議會中，大量議員企圖將議會政治化，變成政權性組織，不但嚴重破壞社區和諧和阻礙地區發展，也嚴重偏離《基本法》第九十七條。

律政司現正進行《2023年區議會（修訂）條例草案》的草擬工作，今次修例共涉及六條主體法例及十四條附屬法例，林定國希望能在立法會暑假休會前完成立法程序。

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責任編輯：戴朗希