【車牌拍賣】「UU 22」車牌13.5萬成交　即睇全日十大最高價車牌

▲ 車輛登記號碼拍賣今（7日）於灣仔會展舉行。（資料圖片）

運輸署今日（7日）拍賣340個車輛登記號碼，共售出259個車輛登記號碼，另60個號碼則以特別費用1,000元分配予申請人，總得款項1,566,000元，經扣除舉辦開支後，將全部撥入政府獎券 基金作慈善用途。

車輛登記號碼拍賣今於灣仔會展舉行，今日最高成交價的車輛登記號碼是「UU 22」，售得135,000元；拍賣價第二高的車輛登記號碼為「CC 55」，售價65,000元。

全日高價成交車牌：

「UU 22」售價：135,000元

「CC 55」售價：65,000元

「LM 889」售價：：52,000元

「AA 468」售價：50,000元

「VP 2」售價48,000元

「DE 99」售價：40,000元

「JU 777」售價：32,000元

「HF 688」售價：32,000元

「EF 228」售價：30,000元

「BR 999」售價：22,000元

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責任編輯：馮琪雅