【CHILL CLUB】今年改新賽制 Anson Lo《永順街39號》奪年度流行歌曲【不斷更新】
ViuTV主辦的《Chill Club推介榜年度推介22/23》在今晚（5月7日）假亞洲國際博覧館舉行。今年頒獎禮以「人人樂壇，音樂第一」為主題，並改賽制不再以「十大歌曲」形式頒獎，改將歌曲獎劃分為4大音樂風格，連同7 項個人獎、4 項幕後獎及「Genre of The Year」大獎共16 個獎項
除Genre of The Year及幕後獎項外，各大獎項均由全港市民投票產生。
20:53「Chill Club年度填詞人」：黃偉文
20:49 「Chill Club年度監製」：T-Ma、王雙駿
20:46 「Chill Club年度編曲人」：Ariel Lai、黃兆銘
20:44「Chill Club年度作曲人」：徐浩
20:38 「Chill Club年度新人男歌手」金獎：Jeremy 銀獎：吳保錡 銅獎：Phoebus
20:34 「Chill Club年度新人女歌手」金獎：COLLAR 銀獎：Cloud雲浩影 銅獎：kayan9896
20:10 Genre of The Year：MC張天賦《小心地滑》
20:07 力臻、釗峰及Serrini演唱
20:04 、陳嘉演唱《Noisy》
20:02 王嘉儀Sophy演唱《淹悶》
20:00 石山街演唱《先知》
19:58 「年度另類歌曲獎」MC張天賦《小心地滑》
19:55 「年度搖滾歌曲獎」Dear Jane《到底發生過甚麼事》
19:39 4位同屬唱作男歌手的Gareth.T、陳健安、洪嘉豪、吳林峰齊表演。
19:36 「年度流行歌曲」：Anson Lo《永順街39號》
19:30 「年度節奏藍調歌曲獎」：馮允謙《報復式浪漫》
19:21 Dear Jane演唱《到底發生過什麼事》
19:19 Yellow！野佬演唱《抗氧化組合》
19:17 Anson Lo演唱《Mr Strangers》
19:14 泳兒演唱《葉落冰川》
19:12：per se演唱《竊竊詩》
19:10：陳柏宇演唱《有天》
19:09：黃妍演唱《心的全部》
19:06 艾粒演唱《心的全部》。
19:04 頭炮由Ian（陳卓賢）唱《留一天與你喘息》。
記者：梁樂欣