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【CHILL CLUB】今年改新賽制　Anson Lo《永順街39號》奪年度流行歌曲【不斷更新】

娛樂 19:21 2023/05/07

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熱門 母親節 MIRROR 新手爸媽 洪欣 法言人 超市大搜查 Hello Hong Kong 30＋減肥 兒童疫苗 口罩令

教主Anson Lo（曾耀輝 攝）

ViuTV主辦的《Chill Club推介榜年度推介22/23》在今晚（5月7日）假亞洲國際博覧館舉行。今年頒獎禮以「人人樂壇，音樂第一」為主題，並改賽制不再以「十大歌曲」形式頒獎，改將歌曲獎劃分為4大音樂風格，連同7 項個人獎、4 項幕後獎及「Genre of The Year」大獎共16 個獎項

除Genre of The Year及幕後獎項外，各大獎項均由全港市民投票產生。

黃偉文身在英國，未能到場領獎，但預先拍片。（曾耀輝 攝）

20:53「Chill Club年度填詞人」：黃偉文

20:49 「Chill Club年度監製」：T-Ma、王雙駿

20:46 「Chill Club年度編曲人」：Ariel Lai、黃兆銘

20:44「Chill Club年度作曲人」：徐浩

20:38 「Chill Club年度新人男歌手」金獎：Jeremy 銀獎：吳保錡  銅獎：Phoebus 

COLLAR（曾耀輝 攝）

20:34 「Chill Club年度新人女歌手」金獎：COLLAR 銀獎：Cloud雲浩影 銅獎：kayan9896

20:10  Genre of The Year：MC張天賦《小心地滑》

Serrini（曾耀輝 攝）

20:07 力臻、釗峰及Serrini演唱

20:04 、陳嘉演唱《Noisy》

20:02 王嘉儀Sophy演唱《淹悶》

20:00 石山街演唱《先知》

MC張天賦（曾耀輝 攝）

19:58 「年度另類歌曲獎」MC張天賦《小心地滑》

Dear Jane（曾耀輝 攝）

19:55 「年度搖滾歌曲獎」Dear Jane《到底發生過甚麼事》

19:39 4位同屬唱作男歌手的Gareth.T、陳健安、洪嘉豪、吳林峰齊表演。

19:36 「年度流行歌曲」：Anson Lo《永順街39號》

19:30 「年度節奏藍調歌曲獎」：馮允謙《報復式浪漫》

19:21 Dear Jane演唱《到底發生過什麼事》

Yellow（曾耀輝 攝）

19:19 Yellow！野佬演唱《抗氧化組合》

19:17 Anson Lo演唱《Mr Strangers》

泳兒（曾耀輝 攝）

19:14 泳兒演唱《葉落冰川》

19:12：per se演唱《竊竊詩》

19:10：陳柏宇演唱《有天》

19:09：黃妍演唱《心的全部》

19:06 艾粒演唱《心的全部》。

陳卓賢（曾耀輝 攝）

19:04 頭炮由Ian（陳卓賢）唱《留一天與你喘息》。

記者：梁樂欣
 

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