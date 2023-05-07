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【大灣區】李家超︰香港明年將首辦大灣區文化藝術節

政治 21:30 2023/05/07

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熱門 母親節 MIRROR 新手爸媽 洪欣 法言人 超市大搜查 Hello Hong Kong 30＋減肥 兒童疫苗 口罩令

李家超稱香港明年將首辦大灣區文化藝術節。（政府新聞網）

特首李家超表示，香港明年將首辦大灣區文化藝術節，在大灣區推動合作交流，特區政府會大力支持香港表演藝術團體和藝術家。

「國風國韻飄香江」昨天在香港大會堂音樂廳舉行首場演出，是「國風國韻飄香江」系列活動首個來港的國家級藝術院團。李家超表示，「十四五」規劃明確支持香港發展為中外文化藝術交流中心。政府會推動中華文化走向世界，為國家作出更大貢獻。

中央駐港聯絡辦主任鄭雁雄致辭時表示，香港具備資訊發達、國際聯繫廣泛等優勢，可以在國際交往中講好當代中國故事、講好歷史巨變中的香港故事。鄭相信香港文化事業必將從國家發展的恢宏史詩中綻放絢麗光彩。

香港賽馬會副主席李家祥致辭時表示，香港是疫情復常後終迎來中央歌劇院來港演出。李認為演出可以為香港市民帶來文化盛宴，營造良好文化氛圍，亦可推動香港文化藝術市場繁榮發展。

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責任編輯：戴朗希

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