【工作過勞】孫玉菡：勞工處已接觸天星小輪公司　休息安排需得到僱員同意

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一名姓鍾男船長，上周於停泊尖沙咀渡輪碼頭的天星小輪上內昏迷，送院後證實不治。外界關注天星小輪連續工作25天的工作時間表，是否令員工過勞。

勞工及福利局局長孫玉菡表示，勞工處已接觸相關公司。在《僱傭條例》下，僱員每7天可享有不少於一天休息日。但某些行業可能更表未必是一般常見的，所以法例也給予一些彈性，容許僱主與僱員之間商討有關僱主的休息日安排較彈性化，則有先決條件，包括須符合法例；及得到僱員同意。因應天星小輪的事件，勞工處已接觸天星小輪有限公司，提醒所有安排必須符合《僱傭條例》，而所有安排必須得到僱員同意才可實行。

他表示，職安局曾經檢視「工作間死亡個案與工作情況關係的研究」，研究某些職業尤其是建造業和保安，過去數年員工因種種原因在工作間死亡的個案，發現不少員工很多員工不知道自己有慢性疾病，例如高血壓或相當程度的血管阻塞。現時勞工處已與職安局一同做相關工作，希望在工作間推廣多注意自己的身體，尤其是針對一些較高危行業，主要是建築業和保安，通過為他們檢查身體，注意自己的狀況，希望他們及早發現健康(問題)的徵兆。

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責任編輯：陳展棋