【國民教育】青少年軍事營7月復辦　蔡若蓮鼓勵中學生參加：加深認識國防

▲ 香港青少年軍事夏令營將於7月在粉嶺新圍軍營復辦，供中學生參加。（蔡若蓮facebook圖片）

新冠疫情下停辦3年的香港青少年軍事夏令營，將於7月在粉嶺新圍軍營復辦，由中學提名中一至中五年級學生參加，教育局局長蔡若蓮鼓勵學生把握機會，踴躍報名參加。

教育局今日（7日）向各中學發出通函，指夏令營將於7月21日展開，中一至中二級夏令營為期4天，中三至中五級為期10天，通函特別註明「學生參加全屬自願性質」，夏令營培訓活動亦對學生體能有較高要求，各中學可按照夏令營的日期及對象，提名有興趣、具備能力，以及健康狀況合適的學生參加，學生須於本月22日限期前透過電郵提交電子申請表，錄取通知將於6月2日或之前公布。

青少年軍事夏令營由中國人民解放軍駐香港部隊、羣力資源中心，以及教育局聯合主辦，目的是透過紀律訓練、軍事體驗和專題講座等，培養學生的品德、領袖才能，以及刻苦、自律、守紀和團結精神。授課語言為普通話，完成的學生將獲頒發結業證書，並獲邀成為「香港青少年軍事夏令營同學會」會員」，參加亦屬自願性質，會員可參加營後活動。

蔡若蓮指，學生可體驗駐香港部隊生活，學習基本軍事知識和技能，加深對國防的認識，又可認識更多新朋友，與他們一同經歷一個不一樣的假期，形容是難能可貴的機會。

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責任編輯：馮琪雅