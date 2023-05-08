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【東張西望】葵芳閣兇案疑犯日本畏罪自殺身亡　中學同學感惋惜：一念之差【有片】

娛樂 10:05 2023/05/08

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葵涌葵芳閣於3月14日發生一宗謀殺及爆竊案，案中一名63歲女子死亡。涉案25歲男子Deran於案發當日潛逃日本，近日證實已經身亡。

警方於4月6日接獲日本警方通知，當日中午在山梨縣郊區發現一具男屍，懷疑是被追緝疑兇。死者手機內留有一封遺書，內容涉及畏罪自殺。由於疑兇家人拒合作，有關部門未能即時確認死者身份。

而日本警方於近日確認男屍的身份並將遺體轉交其親屬。警方一直跟進有關發展，目前仍然調查該案。

【葵芳閣兇案】疑兇潛逃日本後自殺身亡　留遺書表明畏罪

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中同感可惜

一名聲稱是Deran中學同學的梁生，接受TVB資訊節目《東張西望》訪問時表示，政府公布事件後，通訊群組議論紛紛，有人額手稱慶，有人感到可惜：「原來佢已經離開咗我哋......」

Deran因一次公開考試成績不理想，令其性情大變染上賭癮。

梁生與Deran同窗6年，了解其個性及為人，指Deran自尊心強，對方因在公開考試中成績不如理想，故令他性情大變而染上賭癮，最後走上不歸路。

他大嘆可惜：「如果佢唔係選擇咗賭博呢條路，而腳踏實地去做嘢，未必可以大富大貴，但都衣食無憂。」續指Deran因一念之差，透過走捷徑搵錢而去賭博：「想靠賭博致富，一步錯，步步錯最後了結咗自己生命。」

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《東張西望》訪問片段：

精彩獎賞活動等您發掘：https://bit.ly/3ClEy1R

撰文 : TOPick柴犬出動

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