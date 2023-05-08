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【交通意外】將隧私家車越線逃捕4公里　19歲男司機棄車逃循不果落網

社會 09:21 2023/05/08

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將軍澳有人懷疑逃捕釀成車禍。（資料圖片）

將軍澳有人懷疑逃捕釀成車禍。警方昨夜（7日）在將軍澳常寧路巡邏期間，發現一輛私家車懷疑越過雙白線，期間多次衝燈，遂上前截查。惟該輛私家車未有按指示停下，並加速沿影業路往寶寧路方向逃去。

警員隨即展開追截，私家車駛至約4公里外的將軍澳隧道，期間失控撞向另一輛私家車，其後於地點將軍澳隧道往觀塘方向出口被人員截停。涉事19歲男司機懷疑下車企圖逃去並推撞一名男警務人員，該名警員向司機發出口頭警告不果，遂以胡椒噴霧將其制服。

警員在私家車上檢獲6克懷疑大麻及15克懷疑大麻油。警員亦於私家車內檢獲一對不屬於該車的車牌。

經初步調查，19歲私家車男司機，及其車上的17歲女乘客、22歲男乘客懷疑未經私家車擁有人同意下擅自取去車輛。19歲男司機涉嫌狂亂駕駛、藏毒、未獲授權而取用運輸工具、無牌駕駛、駕駛未獲發牌照車輛、駕駛時沒有第三者保險、藏有工具可作非法用途及襲警被捕，2名乘客則涉嫌藏毒及未獲授權而取用運輸工具被捕。

所有被捕人現正被扣留調查。案件交由觀塘警區刑事調查隊第四隊跟進。

另一輛被撞的私家車上有一名24歲內地女乘客受傷，清醒被送往基督教聯合醫院治理，被捕撞的男警員經現場治理後毋須送院。

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記者：黃穎津

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