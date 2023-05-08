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【連環悲劇】28歲真人騷女星遭醉駕撞斃　節目爆恐怖巧合4嘉賓先後死於非命

健康 11:07 2023/05/08

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28歲真人騷女星遭醉駕撞斃。

澳洲28歲女星丹妮厄絲金（Dannii Erskine）曾因出演真人騷《新娘與偏見》（Bride and Prejudice）走紅，惟上月卻不幸遭遇車禍身亡。有網民發現真人騷自2019年至今，包括厄絲金在內，已有4名嘉賓死於非命，恐怖巧合令人不寒而慄。

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【童學園】鄧添樂從小沒有四大長老照顧　「忍笑奇才」邊做邊學冧爆老友記

綜合外媒報道，據其妹妹透露，厄絲金4月28日出門購物，開車回家途中遭一名醉駕司機從後高速撞上，厄絲金的頭部因撞擊安全氣囊而碎裂，送院搶救後，最終在29日凌晨被醫生宣判腦死，終年28歲。

厄絲金與未婚夫在2019年出演當地的真人實境節目《新娘與偏見》（Bride and Prejudice）第3季，兩人原本打算結婚，但不獲雙方家人支持，故希望通過節目化解矛盾。這部真人騷於2017年首播，隨著厄絲金的死訊傳出，有網民發現自2019年起，已有4名演出者先後身亡。

2019年底，26歲的男嘉賓邁卡道尼（Micah Downey）因吸毒過量休克死亡；2021年，36歲的男嘉賓詹姆斯西索（James Ciseau）在一場車禍中喪生；其妻子托莉（Tori Ciseau）疑受打擊，並患上精神疾病，在2022年1月輕生，終年31歲；加上日前因車禍離世的厄絲金，4年間已有4名嘉賓死於非命。

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責任編輯：羅嘉欣

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