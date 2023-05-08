【吳耀漢逝世】吳嘉龍公布亡父喪禮詳情　兒子憶吳耀漢生前嘗試自殺

▲ 吳嘉龍透露父親吳耀漢生前嘗試自殺。

著名影星吳耀漢於4月10日離世，享年83歲。吳耀漢今天（5月8日）於香港紅磡世界殯儀館設靈，明早舉行大殮儀式，而下午則舉行基督教告別儀式。

爆父生前企圖自殺

兒子吳嘉龍在吳耀漢離世後首度發文，他在社交平台上載父子合照，並分享與父親生前的對話。他透露4月一個早上，走到父親床邊叫醒對方吃早餐，當時父親跟他打招呼並說：「I tried to die last night, didn't work.（我昨晚嘗試自殺，但不成功。）」

▲ 父子關係融洽。

而吳嘉龍回應：「Maybe try something you're good at, like living.（也許嘗試一些你擅長的事情，比如生活。）」然後二人一同為此話笑了：「We both laughed. But we both knew.（我們都笑了。 但我們都知道。）」

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吳嘉龍表示：「Like all things in life. Laughter or sorrow, happiness or fear. We will look back, sometimes with regret, sometimes with joy. And remember, this too shall pass.（就像生活中的所有事物一樣。歡笑和悲傷，快樂或恐懼。我們會回首往事，時而遺憾，時而欣喜。請記住，這也會過去。）」

他還公布父親喪禮的詳情，以「One Last Laugh」、「與爾仝笑」悼念亡父，

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