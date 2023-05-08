  • 22°C
香港時間 : 2023508日 (週一) 11:39
靚太生活雜誌

會員專區

專題:破障‧心導行GO!

熱門關鍵字 : 母親節 MIRROR 新手爸媽 法言人 超市大搜查 30＋減肥 洪欣 Hello Hong Kong 兒童疫苗
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【吳耀漢逝世】吳嘉龍公布亡父喪禮詳情　兒子憶吳耀漢生前嘗試自殺

娛樂 11:21 2023/05/08

分享：

分享：

熱門 母親節 MIRROR 新手爸媽 法言人 超市大搜查 30＋減肥 洪欣 Hello Hong Kong 兒童疫苗

吳嘉龍透露父親吳耀漢生前嘗試自殺。

著名影星吳耀漢於4月10日離世，享年83歲。吳耀漢今天（5月8日）於香港紅磡世界殯儀館設靈，明早舉行大殮儀式，而下午則舉行基督教告別儀式。

爆父生前企圖自殺

兒子吳嘉龍在吳耀漢離世後首度發文，他在社交平台上載父子合照，並分享與父親生前的對話。他透露4月一個早上，走到父親床邊叫醒對方吃早餐，當時父親跟他打招呼並說：「I tried to die last night, didn't work.（我昨晚嘗試自殺，但不成功。）」

父子關係融洽。

而吳嘉龍回應：「Maybe try something you're good at, like living.（也許嘗試一些你擅長的事情，比如生活。）」然後二人一同為此話笑了：「We both laughed. But we both knew.（我們都笑了。 但我們都知道。）」

最新影片推介：宋芝齡專訪

TOPick柴犬追星
【TOPick柴犬追星】宋芝齡靠營商+炒輪變富婆　不會為錢出賣愛情：金錢堆砌出來的感情不長久

【吳耀漢逝世】吳耀漢曾自爆21歲為性愛結婚　與第二任太太走過58年婚姻

吳嘉龍表示：「Like all things in life. Laughter or sorrow, happiness or fear. We will look back, sometimes with regret, sometimes with joy. And remember, this too shall pass.（就像生活中的所有事物一樣。歡笑和悲傷，快樂或恐懼。我們會回首往事，時而遺憾，時而欣喜。請記住，這也會過去。）」

他還公布父親喪禮的詳情，以「One Last Laugh」、「與爾仝笑」悼念亡父，

    點擊圖片放大
    +5
    +4

精彩獎賞活動等您發掘：https://bit.ly/3ClEy1R

撰文 : TOPick柴犬出動

相關文章

【諱疾忌醫】吳耀漢曾逃避接受自己聽力衰退　不肯面對現實：自己蝕底
17:02 2021/12/01
【諱疾忌醫】吳耀漢曾逃避接受自己聽力衰退　不肯面對現實：自己蝕底
【吳耀漢逝世】資深演員吳耀漢終年83歲　家人指心臟停止靠儀器運作
12:11 2023/04/10
【吳耀漢逝世】資深演員吳耀漢終年83歲　家人指心臟停止靠儀器運作
【吳耀漢逝世】吳耀漢英國留學棄讀牙科轉修戲劇　憑《五福星》系列成代表作兩度提名影帝
13:42 2023/04/10
【吳耀漢逝世】吳耀漢英國留學棄讀牙科轉修戲劇　憑《五福星》系列成代表作兩度提名影帝
【吳耀漢逝世】晚年多病纏身曾患心臟血管栓塞　嚴重腎衰竭每日洗肚4次
12:57 2023/04/10
【吳耀漢逝世】晚年多病纏身曾患心臟血管栓塞　嚴重腎衰竭每日洗肚4次
【吳耀漢逝世】吳耀漢曾自爆21歲為性愛結婚　與第二任太太走過58年婚姻
13:43 2023/04/10
【吳耀漢逝世】吳耀漢曾自爆21歲為性愛結婚　與第二任太太走過58年婚姻
【吳耀漢逝世】吳嘉龍被嫌無錢娶老婆　吳耀漢寸爆親家︰有車有樓唔揀你啦
12:16 2023/04/11
【吳耀漢逝世】吳嘉龍被嫌無錢娶老婆　吳耀漢寸爆親家︰有車有樓唔揀你啦

你可能感興趣

【諱疾忌醫】吳耀漢曾逃避接受自己聽力衰退　不肯面對現實：自己蝕底
17:02 2021/12/01
【諱疾忌醫】吳耀漢曾逃避接受自己聽力衰退　不肯面對現實：自己蝕底
【吳耀漢逝世】資深演員吳耀漢終年83歲　家人指心臟停止靠儀器運作
12:11 2023/04/10
【吳耀漢逝世】資深演員吳耀漢終年83歲　家人指心臟停止靠儀器運作
【吳耀漢逝世】吳耀漢英國留學棄讀牙科轉修戲劇　憑《五福星》系列成代表作兩度提名影帝
13:42 2023/04/10
【吳耀漢逝世】吳耀漢英國留學棄讀牙科轉修戲劇　憑《五福星》系列成代表作兩度提名影帝
吳耀漢 娛樂人物職業 演員 電影 娛樂行業 家庭關係 社交平台

最高瀏覽

【中年好聲音】71歲吳大強暈倒兼後腦著地　意外前曾在台上又跳又唱
15:53 2023/05/07
【中年好聲音】71歲吳大強暈倒兼後腦著地　意外前曾在台上又跳又唱
【好心無好報】保安徒手接住跳樓女童致重傷癱瘓　家屬反埋怨︰孩子有事你負責
17:22 2023/05/05
【好心無好報】保安徒手接住跳樓女童致重傷癱瘓　家屬反埋怨︰孩子有事你負責
【性猝死】66歲翁行房太用力突暈倒猝死　妻目擊全程嚇壞
16:57 2023/05/04
【性猝死】66歲翁行房太用力突暈倒猝死　妻目擊全程嚇壞