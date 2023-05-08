【搶婚事件】 新郎愛上新娘親妹 準姨仔以死相逼要脅終止婚禮結局神反轉

▲ 印度日前發生「搶婚」事件，新娘妹妹以死相逼要脅終止婚禮，新郎立即嗌停婚禮。(非當事人)

認定對方為終身伴侶，才會走到教堂共證婚盟！不過印度日前發生一單「搶婚」的荒唐事件，當婚禮進行到一半時，新娘的妹妹竟打電話威脅兩人終止婚禮，否則就要跳樓。新郎聽到消息後，立即暫停婚禮，並告訴所有人自己愛的其實是新娘的妹妹。而兩家人最終決定成全他們，讓這個扭曲的愛情故事得到圓滿的結局。

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根據《印度快報》報導，印度男子拉傑什（Rajesh Kumar）日前在家鄉舉辦盛大的婚禮迎娶新娘林庫（Rinku Kumari），當婚禮進行到一半時，兩人正在交換花環，林庫親妹妹普圖爾（Putul）突然致電給新郎。

普圖爾在電話中威脅新郎，指如果他堅持要與姊姊結婚，她將以死相逼，跳樓自殺。新郎聞言後，隨即暫停婚禮，並向雙方家長與新娘坦言，

其實自己早就愛上了普圖爾，兩人在這場婚事擬定前就已經相愛，自己想要和普圖爾結婚，不能繼續這場婚禮。

此話一出，婚禮現場瞬間陷入混亂，雙方家庭當場吵起來，賓客見狀立即報警，警方到場協調後，家屬才願意坐下來好好談。在經過數個小時的協商後，兩家人最終決定成全小倆口，改讓拉傑什與普圖爾結婚。

事實上，普圖爾先前曾到拉傑什所住的城市考試，她在那遇見了拉傑什，隨著不斷見面兩人迅速培養感情，慢慢喜歡上對方，雙方更經常傾電話談情，墮入愛河，豈料如今新娘不是她，卻是親生姊姊，令她痛不欲生才會企圖以死相逼搶新郎。最後，兩家人經過多方考慮，決定讓普圖爾嫁給拉傑什，讓這對有情人終成眷屬，並平息了這場紛爭。

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責任編輯︰王明芳