  • 22°C
香港時間 : 2023508日 (週一) 11:39
靚太生活雜誌

會員專區

專題:破障‧心導行GO!

熱門關鍵字 : 母親節 MIRROR 新手爸媽 法言人 超市大搜查 30＋減肥 洪欣 Hello Hong Kong 兒童疫苗
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【搶婚事件】 新郎愛上新娘親妹 準姨仔以死相逼要脅終止婚禮結局神反轉

親子 10:54 2023/05/08

分享：

分享：

熱門 母親節 MIRROR 新手爸媽 法言人 超市大搜查 30＋減肥 洪欣 Hello Hong Kong 兒童疫苗

印度日前發生「搶婚」事件，新娘妹妹以死相逼要脅終止婚禮，新郎立即嗌停婚禮。(非當事人)

認定對方為終身伴侶，才會走到教堂共證婚盟！不過印度日前發生一單「搶婚」的荒唐事件，當婚禮進行到一半時，新娘的妹妹竟打電話威脅兩人終止婚禮，否則就要跳樓。新郎聽到消息後，立即暫停婚禮，並告訴所有人自己愛的其實是新娘的妹妹。而兩家人最終決定成全他們，讓這個扭曲的愛情故事得到圓滿的結局。

最新影片推介：

湊得輕鬆啲
【湊得輕鬆啲】患腺肌症打破醫生斷言無仔生　孫慧雪捱近百支針喜迎第二位巨B

根據《印度快報》報導，印度男子拉傑什（Rajesh Kumar）日前在家鄉舉辦盛大的婚禮迎娶新娘林庫（Rinku Kumari），當婚禮進行到一半時，兩人正在交換花環，林庫親妹妹普圖爾（Putul）突然致電給新郎。

普圖爾在電話中威脅新郎，指如果他堅持要與姊姊結婚，她將以死相逼，跳樓自殺。新郎聞言後，隨即暫停婚禮，並向雙方家長與新娘坦言，

其實自己早就愛上了普圖爾，兩人在這場婚事擬定前就已經相愛，自己想要和普圖爾結婚，不能繼續這場婚禮。

此話一出，婚禮現場瞬間陷入混亂，雙方家庭當場吵起來，賓客見狀立即報警，警方到場協調後，家屬才願意坐下來好好談。在經過數個小時的協商後，兩家人最終決定成全小倆口，改讓拉傑什與普圖爾結婚。

事實上，普圖爾先前曾到拉傑什所住的城市考試，她在那遇見了拉傑什，隨著不斷見面兩人迅速培養感情，慢慢喜歡上對方，雙方更經常傾電話談情，墮入愛河，豈料如今新娘不是她，卻是親生姊姊，令她痛不欲生才會企圖以死相逼搶新郎。最後，兩家人經過多方考慮，決定讓普圖爾嫁給拉傑什，讓這對有情人終成眷屬，並平息了這場紛爭。

 

HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

【ET Club會員積分獎賞計劃】用App換獎賞︰https://onelink.to/keyuqm

立即參加TOPick全港英文作文比賽2023，豐富獎品等緊你！︰https://bit.ly/3FSyDTu

責任編輯︰王明芳

相關文章

【兩性關係】結婚至今「老公從不碰自己」 人妻見手機1對話崩潰：為何要騙我
09:13 2023/04/22
【兩性關係】結婚至今「老公從不碰自己」 人妻見手機1對話崩潰：為何要騙我
【另類婚禮】拍拖1周年辦另類婚禮　新人化身恐龍結婚註冊
13:24 2023/02/06
【另類婚禮】拍拖1周年辦另類婚禮　新人化身恐龍結婚註冊
【無法結婚】帶每任女友見家長後都被分手　40歲男有車有樓大呻一個原因難結婚
17:35 2023/04/09
【無法結婚】帶每任女友見家長後都被分手　40歲男有車有樓大呻一個原因難結婚

你可能感興趣

【兩性關係】結婚至今「老公從不碰自己」 人妻見手機1對話崩潰：為何要騙我
09:13 2023/04/22
【兩性關係】結婚至今「老公從不碰自己」 人妻見手機1對話崩潰：為何要騙我
【另類婚禮】拍拖1周年辦另類婚禮　新人化身恐龍結婚註冊
13:24 2023/02/06
【另類婚禮】拍拖1周年辦另類婚禮　新人化身恐龍結婚註冊
【無法結婚】帶每任女友見家長後都被分手　40歲男有車有樓大呻一個原因難結婚
17:35 2023/04/09
【無法結婚】帶每任女友見家長後都被分手　40歲男有車有樓大呻一個原因難結婚
家庭關係 網絡熱話 愛情 結婚 自殺

最高瀏覽

【中年好聲音】71歲吳大強暈倒兼後腦著地　意外前曾在台上又跳又唱
15:53 2023/05/07
【中年好聲音】71歲吳大強暈倒兼後腦著地　意外前曾在台上又跳又唱
【好心無好報】保安徒手接住跳樓女童致重傷癱瘓　家屬反埋怨︰孩子有事你負責
17:22 2023/05/05
【好心無好報】保安徒手接住跳樓女童致重傷癱瘓　家屬反埋怨︰孩子有事你負責
【性猝死】66歲翁行房太用力突暈倒猝死　妻目擊全程嚇壞
16:57 2023/05/04
【性猝死】66歲翁行房太用力突暈倒猝死　妻目擊全程嚇壞