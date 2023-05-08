  • 22°C
香港時間 : 2023508日 (週一) 11:39
靚太生活雜誌

會員專區

專題:破障‧心導行GO!

熱門關鍵字 : 母親節 MIRROR 新手爸媽 法言人 超市大搜查 30＋減肥 洪欣 Hello Hong Kong 兒童疫苗
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【CHILL CLUB】《造星》出身卻未邀出席歌手　盤點今屆六類滄海遺珠

娛樂 10:38 2023/05/08

分享：

分享：

熱門 母親節 MIRROR 新手爸媽 法言人 超市大搜查 30＋減肥 洪欣 Hello Hong Kong 兒童疫苗

MIRROR成為《Chill Club》焦點。

《CHILL CLUB 推介榜 年度推介 22/23》昨晚（5月7日）在亞博圓滿落幕，Makerville旗下歌手如MIRROR、ERROR等成為大贏家，今年頒獎禮改機制，16個獎項中，歌曲類型獎及幕後獎項由專業評審選出，其餘獎項則仍然由觀眾一人一票投出。

當然對樂迷而言每個頒獎禮總有滄海遺珠，今屆Chill Club也有不少例子，如下：

1/ 魏浚笙

今年初《叱咤》魏浚笙以表演嘉賓身份亮相，並宣布2023年成為樂壇新人，至今推出兩首新歌，在上周六的《十大中文金曲》摘最有前途男新人獎，但他或因歌曲未趕及Chill Club評選機制，故未有歌曲參選，也沒有成為表演嘉賓之一。

魏浚笙。

2/ 《造星IV》女團

今屆年度組合獎及新人奬主要由《全民造星》誕生，不過，同由《造星IV》出身，去年成軍的Lolly Talk和STRAYZ，未有歌曲得獎，也沒有被邀成為表演嘉賓之一。

Lolly Talk去年出道。

3/ 陳葦璇、Kerryta

同樣由《造星III》出身的陳葦璇，去年加入環球，加盟後推出兩首新歌，今次未見在Chill Club亮相，同公司的Kerryta也沒有出席，不過，環球新人吳啟洋、余宗遙、石山街、及P1X3L就有現身及表現。

環球系的石山街、余宗遙、P1X3L。（曾耀輝攝）

4/ 謝安琪許廷鏗

跟Chill Club屬友好的許廷鏗和謝安琪，早前在記者會都有現身支持，但今次在歌曲獎及歌手獎都未能勝出，Kay因事缺席頒獎禮，不過許廷鏗則台下坐足全場，力撐其他歌手。

5/ 林欣彤

今屆華納大豐收，旗下洪嘉豪、陳蕾、張天賦、Dear Jane、衛蘭、Garath T.等成績優異，不過，同門林欣彤去年都有出歌及舉行音樂會，但在樂壇多個頒獎禮都未有收穫，昨晚也未有現身。

華納系歌手。（曾耀輝攝）

6/ 聲夢+星夢系歌手

不作解釋!

最新影片推介：宋芝齡專訪

TOPick柴犬追星
【TOPick柴犬追星】宋芝齡靠營商+炒輪變富婆　不會為錢出賣愛情：金錢堆砌出來的感情不長久

撰文 : TOPick柴犬出動

相關文章

【CHILL CLUB】So Ching缺席頒獎禮　保錡騷前現身應援區與粉絲大合照
19:12 2023/05/07
【CHILL CLUB】So Ching缺席頒獎禮　保錡騷前現身應援區與粉絲大合照
【CHILL CLUB】今年改新賽制　Anson Lo《永順街39號》奪年度流行歌曲【不斷更新】
19:21 2023/05/07
【CHILL CLUB】今年改新賽制　Anson Lo《永順街39號》奪年度流行歌曲【不斷更新】
【CHILL CLUB】Anson Lo再奪年度男歌手金獎　姜濤向教主說：I love you
23:02 2023/05/07
【CHILL CLUB】Anson Lo再奪年度男歌手金獎　姜濤向教主說：I love you

你可能感興趣

【CHILL CLUB】So Ching缺席頒獎禮　保錡騷前現身應援區與粉絲大合照
19:12 2023/05/07
【CHILL CLUB】So Ching缺席頒獎禮　保錡騷前現身應援區與粉絲大合照
【CHILL CLUB】今年改新賽制　Anson Lo《永順街39號》奪年度流行歌曲【不斷更新】
19:21 2023/05/07
【CHILL CLUB】今年改新賽制　Anson Lo《永順街39號》奪年度流行歌曲【不斷更新】
【CHILL CLUB】Anson Lo再奪年度男歌手金獎　姜濤向教主說：I love you
23:02 2023/05/07
【CHILL CLUB】Anson Lo再奪年度男歌手金獎　姜濤向教主說：I love you
Mirror COLLAR Error 張天賦 Dear Jane 林欣彤 P1X3L 洪嘉豪 STRAYZ 衛蘭

最高瀏覽

【中年好聲音】71歲吳大強暈倒兼後腦著地　意外前曾在台上又跳又唱
15:53 2023/05/07
【中年好聲音】71歲吳大強暈倒兼後腦著地　意外前曾在台上又跳又唱
【好心無好報】保安徒手接住跳樓女童致重傷癱瘓　家屬反埋怨︰孩子有事你負責
17:22 2023/05/05
【好心無好報】保安徒手接住跳樓女童致重傷癱瘓　家屬反埋怨︰孩子有事你負責
【性猝死】66歲翁行房太用力突暈倒猝死　妻目擊全程嚇壞
16:57 2023/05/04
【性猝死】66歲翁行房太用力突暈倒猝死　妻目擊全程嚇壞