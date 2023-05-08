【CHILL CLUB】《造星》出身卻未邀出席歌手　盤點今屆六類滄海遺珠

▲ MIRROR成為《Chill Club》焦點。

《CHILL CLUB 推介榜 年度推介 22/23》昨晚（5月7日）在亞博圓滿落幕，Makerville旗下歌手如MIRROR、ERROR等成為大贏家，今年頒獎禮改機制，16個獎項中，歌曲類型獎及幕後獎項由專業評審選出，其餘獎項則仍然由觀眾一人一票投出。

當然對樂迷而言每個頒獎禮總有滄海遺珠，今屆Chill Club也有不少例子，如下：

1/ 魏浚笙

今年初《叱咤》魏浚笙以表演嘉賓身份亮相，並宣布2023年成為樂壇新人，至今推出兩首新歌，在上周六的《十大中文金曲》摘最有前途男新人獎，但他或因歌曲未趕及Chill Club評選機制，故未有歌曲參選，也沒有成為表演嘉賓之一。

▲ 魏浚笙。

2/ 《造星IV》女團

今屆年度組合獎及新人奬主要由《全民造星》誕生，不過，同由《造星IV》出身，去年成軍的Lolly Talk和STRAYZ，未有歌曲得獎，也沒有被邀成為表演嘉賓之一。

▲ Lolly Talk去年出道。

3/ 陳葦璇、Kerryta

同樣由《造星III》出身的陳葦璇，去年加入環球，加盟後推出兩首新歌，今次未見在Chill Club亮相，同公司的Kerryta也沒有出席，不過，環球新人吳啟洋、余宗遙、石山街、及P1X3L就有現身及表現。

▲ 環球系的石山街、余宗遙、P1X3L。（曾耀輝攝）

4/ 謝安琪許廷鏗

跟Chill Club屬友好的許廷鏗和謝安琪，早前在記者會都有現身支持，但今次在歌曲獎及歌手獎都未能勝出，Kay因事缺席頒獎禮，不過許廷鏗則台下坐足全場，力撐其他歌手。

5/ 林欣彤

今屆華納大豐收，旗下洪嘉豪、陳蕾、張天賦、Dear Jane、衛蘭、Garath T.等成績優異，不過，同門林欣彤去年都有出歌及舉行音樂會，但在樂壇多個頒獎禮都未有收穫，昨晚也未有現身。

▲ 華納系歌手。（曾耀輝攝）

6/ 聲夢+星夢系歌手

不作解釋!

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