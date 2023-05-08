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【養生之道】養生不需花大量金錢及時間 每日一杯養生焗茶踏出第一步

健康 10:39 2023/05/08

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養生第一步，可從杞子茶入手。

跟好友慶祝生日，她說生日願望最重要是身體健康。有感隨着年齡增長，身體大不如前，很想學習如何養生調理身體。很多人認為養生是一件很複雜的事，誤以為需要豐富的養生知識，需要花大量時間和金錢，因而遲遲未有付諸實行。

中醫學有「五勞七傷」之說，根據《黃帝內經》五勞是指：「久視傷血，久臥傷氣，久坐傷肉，久立傷骨，久行傷筋」；而《諸病源候論》指七傷乃「大飽傷脾，大怒氣逆傷肝，強力舉重、久坐濕地傷腎，形寒飲冷傷肺，憂愁思慮傷心，風雨寒暑傷形，大恐懼不節傷志。」簡單來說，平日多走動，保持心境平靜，凡事有所節制，能避免五勞七傷就是養生的第一步。

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飲食方面，老生常談每天要喝8杯水，養生可簡單從飲水習慣開始，將其中一至兩杯水改為養生焗茶。如果不知道自己的體質和需要，可從最容易和最方便的單方茶入手。到超市買一包杞子，每天用一湯匙分量的杞子，沖洗乾淨後加入熱水焗15分鐘便可飲用，可重複沖泡。每天一至兩杯已可以養肝明目，適合每天也看電子產品的我們。

養生其實很簡單，只需要從生活中細微的改變開始，逐漸建立良好生活習慣，持之以恆，便是養生。

全文刊於《晴報》，原題為養生第一步

撰文 : Charity 養生花茶達人

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