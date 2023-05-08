【揚威國際】江旻憓哥倫比亞重劍大獎賽奪金　料世界排名積分將衝擊「世一」

▲ 江旻憓於哥倫比亞重劍大獎賽奪金。（Facebook Vivian Kong 江旻憓）

香港劍擊隊再傳捷報，香港重劍代表江旻憓今日（8日）在哥倫比亞重劍大獎賽，力挫世界排名第3的法國劍手簡迪莎美（Marie-Florence Candyssamy）奪得金牌。因目前排名世界第一的南韓宋世羅止步16強，江旻憓贏得今季首個國際賽冠軍，或有望反超宋世羅重奪「世一」。

世界排名第2的江旻憓在哥倫比亞卡里大獎賽決賽，以15:8擊敗法國劍手簡迪莎美奪金。她今站比賽狀態大勇，先於正賽首四輪賽事分別擊敗波蘭、捷克、美國及加拿大的對手，殺入4強。準決賽面對世界排名第6的意大利劍手Rosella FLAMINGO，最終在落後情況下追成8：8，並以9：8一劍之差險勝，晉身決賽。

江旻憓在賽前已累積187分世界排名積分，僅落後目前排名第1的南韓宋世羅7分，因宋世羅止步16強僅獲21分，而江旻憓奪金可獲48分，料她將成為重登「世一」寶座。有關消息尚須待國際劍聯公布。

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記者：黃穎津