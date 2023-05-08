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【殺校潮】據悉孔教學院大成小學獲派0班　學校家長講座預告下學年起逐步轉私小

社會 11:13 2023/05/08

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消息指孔教學院大成小學獲派0班小一。（林宇翔攝）

5間津貼小學因收生不足獲「派0班」，報道指孔教學院大成小學為其中一間小學。校方今早（8日）指，現時尚未有定案，稍後將統一發布消息。但有家長引述校方上周舉行的講座指，學校計劃逐步轉型，下學年起轉為私營小一，3年後全面轉為私立小學，屆時校方將資助在校學生直完畢業。

校方今早（8日）回應傳媒指，學校現時尚未有定案，稍後將統一發布消息及交代。於傳媒採訪期間，學校教師亦多次拉走家長，阻攔受訪。

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家長黃先生的女兒現就讀小二，他則指，校方已於上周舉行講座，交代學校將於新學年開辦私立小一，日後逐步轉為私立小學，在校學生可獲政府3年資助，而辦學團體孔教學院亦承諾會承擔往後的學費，費用全兔，直至完成小學課程。他認為校方安排極佳，已有全盤計劃，故感到放心；他又指，校方亦計劃清拆禮堂以加建泳池及其他活動場，但需視乎是否獲教育局及屋宇署批准，更認為現時校舍裝修精美，有多名外籍教師任教，形容為「平民國際學校」。

跨境生家長時小姐表示，兒子現就讀小五，對於學校收生不足感到「心痛」，認為學校資源充足、教師用心教導及負責任，故堅持每日從深圳送兒子到黃大仙上學，並期望他能在原校完成小學課程，面對升中，亦支持其他家長報讀該校。

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記者：梁凱婷

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