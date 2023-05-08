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【香港小姐】林鈺洧突襲式派軍糧　Denice驕人身材不輸參選時期【多圖】

娛樂 11:58 2023/05/08

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林鈺洧大派福利！

新一屆的《香港小姐競選》記招於今日（5月8日）下午舉行，也即是很快就會有新一批候選佳麗登場，即將成為「師姐」的2022年港姐冠軍的林鈺洧（Denice），最近就突襲式派福利，分享自己身穿紅色泳裝的靚相，為網民「升溫」！

【香港小姐2022】友誼小姐邢慧敏親解佳麗不和傳聞　Sharon揭與港姐冠軍林鈺洧真實關係

林鈺洧哂美好身段

Denice在個人IG公開自己今年第一次遊船河的相，身穿紅色幼吊帶一件頭泳裝的Denice自信地擺出不同姿勢， 深長事業線、白滑美腿通通表露無遺，身材、體態似乎比參選香港小姐時有過之而無不及呢！

她與同行的譚嘉儀一同參與手勢舞短片，美中不足的是二人未有身穿泳裝拍攝，只是穿短褲騷美腿呢！

  • 林鈺洧（IG圖片）
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公開大談性經驗

模特兒出身的Denice曾參與ViuTV的劇集與節目，螢幕初吻早已獻給了Eric Kwok（郭偉亮），又在節目《對號入座》中自爆床史，以及曾經擁有5位性伴侶。

她揚言曾經有過5位性伴侶，提到遇過一位雙魚座男子，性愛持久力只得0秒和3秒，接著又大讚天蠍座男士持久力驚人，跟對方發生關係需要花上好多體力，會翻天覆地、頭暈等。

    點擊圖片放大
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撰文 : TOPick柴犬出動

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