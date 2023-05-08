【曱甴出沒】首次上女友家過夜闖「曱甴屋」　男友半夜被嚇跑堅持要分手

▲ 首次上女友家過夜，闖「曱甴屋」半夜被嚇跑，女生崩潰：以為打掃得很乾淨。

男友首次上門過夜，半夜卻被俗稱「小强」的蟑螂爬上腳，嚇到直接跑掉。近日，台灣一名女生發文表示，交往3個月的男友因為在女生家中多處發現大量蟑螂，半夜氣得直接離開。女生因此不停發訊息，向男友道歉欲挽回，惟男友不讀不回堅持暗示要分手，遂發文詢問網友如何避免分手。

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該名女生在Dcard討論區以「因為蟑螂，男友要跟我分手」為題發文，稱近日帶著交往了3個月的男友首次回家過夜，還特別打掃過家裡。未料睡到半夜，男友突大駡一聲，並從床上彈起，指有東西在他腳上爬。女生於是掀開被子查看，驚見有隻小蟑螂就在腳邊，嚇得她立即將蟑螂踢下床。

接著男友開始感到崩潰，狠批噁心，並馬上衝進浴室洗腳，未料卻在浴室又看到一隻小蟑螂，遂怒駡女生生活習慣太糟，「我從來沒看過他那麼生氣。他還開始翻我家裡的東西，說一堆地方都藏了蟑螂」。最後男友沒有帶到早上就走人了，訊息也不讀不回，「我到現在還在哭，他回我訊息的態度也很冷淡」。

女生多次發訊息並致電男友後，男友終於回覆，並上傳照片指，「昨晚真的太誇張了，隨手一拍就這麼多蟑螂，我就問哪個男生有辦法接受，不要說男生，有哪個人可以接受」，並要求女生以後認真打掃，「不然這樣我們真的很難走下去」。從照片中可見，女生家裡的路由器旁有數隻蟑螂，附近還有一些黑點異物，女生亦回覆「平常都有在打掃，就是昨天比較誇張而已」，並向男友承諾以後會打掃，惟男友已讀不回。

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樓主指，男友所拍照片位置不是在床上而是客廳，「他動一下WIFI分享器，蟑螂就全部三出來，他嚇到才錄影的。我也是那時才知道蟑螂都躲在有溫度的地方...我根本沒想到有這麽多」。她又解釋此處是她的租屋，平常看到都是些小蟑螂就疏忽大意，以為自己打掃得很「乾淨」。事後她因為還想挽留男友，於是買了許多水消滅蟑螂的產品，並向他表達決心，指自己正在努力打掃中，但男友依舊已讀不回。

帖文曝光後引來大批網民的熱議，有網民指男友生氣很合理，「光是看照片就就覺得太髒了」，「那照片看了真的超噁，看了起雞皮疙瘩，妳是多髒啊」；亦有網民表示，這就反映了樓主的生活習慣，「不乾淨倒還是其次，重點是『妳不覺得這有什麼』」，「這代表妳是可以接受環境髒亂有蟑螂，但妳男友是完全無法。偶爾出現那就算了，但照片那樣根本是常駐了」。

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螂帶有病原體可致嘔吐腹瀉

根據本港食環署資料，蟑螂排出的分泌物可令食物變質；其排泄物及蛻下的外殼含致敏原，可令人出疹、流眼水和打噴嚏。蟑螂體內亦帶有多種有害微生物，其身體表面則帶有病原體，可致食物中毒、噁心、嘔吐和腹瀉。因此，家中常有蟑螂是對健康的嚴重威脅。

消滅及預防蟑螂方法

香港蟲害管理學會主席陳澤森早前接受TOPick訪問時表示，蟑螂繁殖力強，喜歡棲身於有水而又溫暖的地方，因此容易積水的廚房及廁所最容易發現牠們的蹤影。如不理會，很快就會繁殖出更多蟑螂。香港家居常見的是德國蟑螂，常藏身在雪櫃後面、微波爐底及抽油煙機等。不潔的環境及太多家居雜物，容易令蟑螂落地生根、後患無窮。

在家中發現蟑螂，除了殺蟲水，還有甚麼選擇？有網民用肥皂水對準蟑螂噴射，令牠們掙扎數秒後就死亡。本港滅蟲專家李宇軒早前接受TOPick訪問時表示，從科學角度而言，鹼水對大部份昆蟲都非常致命，因為鹼水會破壞昆蟲外骨骼表面的油質，令牠們呼吸困難。

TOPick綜合多位專家的建議，列出對付蟑螂的方法：

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責任編輯：羅嘉欣