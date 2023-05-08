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【鸚鵡洩密】鸚鵡突然學會說露骨情話 助醒目人妻揭穿丈夫與女傭偷情

兒童健康 16:36 2023/05/08

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家中有鸚鵡，說話要份外小心，因為鸚鵡學舌天份太高了，很容易洩密。近日有新加坡傳媒報道 ，指越南有一戶家庭的女主人，靠家中的寵物鸚鵡找到丈夫偷食女傭的證據，成為當地熱話。

綜合外媒報道，女主人和丈夫一起經營家具生意，由於業務繁忙，他們僱用了1名女傭幫忙做家務。女主人說女傭是熟人介紹的，可惜有人卻唔熟唔食︰「她來了後就住在我們家，而她的睡房就在我丈夫養鸚鵡的房間旁邊。」

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丈夫行為異常起疑

都說女人的第六感神準，沒多久，女主人就發現丈夫和女傭行為可疑︰

剛開始，老公在女傭面前表現得很害羞，可能是覺得尷尬，總避免和她獨處。但半年後，我就發現情況不對勁，他在院子的花園裏待的時間越來越長，總是和鸚鵡在一起。

女主人有一天比平常早下班，見丈夫及女傭表情怪怪的，似乎在隱瞞甚麼，令她更起了疑心，未幾，證明她的懷疑沒有錯。女主人說有一天下午在陽台曬衣服時，突然聽到鸚鵡說些奇怪的短句︰

那些詞很露骨，聽上去像在模仿些什麼。我相信老公不會特意教鸚鵡說這種話的，所以我懷疑鸚鵡是在女傭房間裡聽到而模仿的。

裝攝錄鏡頭找證據

為了找到實證，女主人暗中在女傭房間裡裝了一個隱藏攝錄鏡頭，結果幾天後，她就拍到丈夫和女傭偷情的照片及影片。此外，女主人還發現女傭最初是為了錢勾引她丈夫。據越南當地媒體報道，目前女主人已申請離婚，並將這些影片作為丈夫通姦的證據。

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