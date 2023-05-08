【CHILL CLUB】COLLAR不齊人So Ching因病缺席　《我哋係COLLAR》或出國拍續集

▲ 蘇芷晴（So Ching）因病缺席《CHILL CLUB》頒獎禮。

《CHILL CLUB 推介榜 年度推介 22/23》於昨晚（5月7日）在亞博舉行，頒獎禮繼續以「人人樂壇，音樂第一」為主題 。

人氣女團COLLAR成員沈貞巧（Gao）、王家晴（Candy）、許軼（Day）、蘇雅琳（Ivy So）、邱彥筒（Marf）、李芯駖（Sumling）和陳泳伽（Winka）一同現身，獨欠蘇芷晴（So Ching）未有出席。

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▲ （曾耀輝 攝）

So Ching因病缺席

COLLAR於《CHILL CLUB 推介榜 年度推介 22/23》奪得「年度組合」銅獎，及「年度新人女歌手」金獎，並於騷後一起接受訪問。

隊長Gao解釋So Ching缺席原因：「佢病咗。」Marf補充︰「因為我哋呢排太多聚會，好多成員又拍劇好攰，交叉感染，不過都陸續康復。」

談到COLLAR未能齊人出席頒獎禮，成員不約而同地說：「無計啦！大家都想佢身體健康，好過夾硬演出。」

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▲ （陳詠琪 攝）

COLLAR將離港拍攝

COLLAR每次出現時，其造型都會成為觀眾討論焦點。除了Ivy外，全部成員都露腰現身，大晒纖瘦身材，問到今次的服裝主題時，Gao風騷地說：「要問返我哋Stylist喇。」

談到新動向時，Ivy自爆：「聽講......講唔講得㗎？唔係要搭飛機咩？」芯駖亦大賣關子：「好似嚟緊唔知喺唔喺香港。」Winka說：「我哋好似有機會會出去，拍一啲嘢啦，唔知係拍咩呢？」芯駖補充：「COLLAR會一齊去。」Gao則謂：「唔知去邊度呢？唔知做咩呢？」

COLLAR首個團綜《我哋係COLLAR》大受歡迎，Marf笑言：「可能會有Season 2、3、4。」

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記者：梁樂欣

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