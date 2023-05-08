【養生陷阱】40歲女子日食9份水果代替蔬菜　胸悶求醫揭患心肌梗塞

水果不能當正餐，台灣一名在銀行上班的40多歲婦女，奉行「多蔬果」的飲食模式，每天吃9份水果，結果某天感到胸悶、心悸，求醫後竟發現是心肌梗塞，在心臟安放支架才救回一命。

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台灣營養功能醫學專家劉博仁醫生在節目《小宇宙大爆發》中分享，一名40多歲婦女在銀行上班，平日生活十分單純，不煙不酒。某天，該女子在上班時突然感到胸悶及心悸，遂前往醫院求診，檢查後赫然發現是心肌梗塞，需要在心臟上安放支架。

女子十分不解，表示自己一直奉行「多蔬果」的飲食原則，不明白為甚麼會引發心肌梗塞。劉博仁於是查看她的檢查報告，發現她的三酸甘油脂長年達至500至600，遠超150的標準上限。劉博仁隨即再仔細詢問，方知道原來婦女甚少吃蔬菜，而是每天吃9份水果，以為可以用水果代替吃蔬菜。

劉博仁就解釋指，水果中的果糖亦會增加人體的三酸甘油脂，從而演變成動脈硬化，甚至引發心血管疾病。他又指出，雖然健康飲食經常提倡多吃蔬果，但以水果來替代蔬菜並不可行，若因為錯誤飲食習慣，導致攝取過量果糖更是得不償失。他表示自己為了避免大眾誤會，現在都會建議「多蔬少果」，多吃蔬菜，適量食用水果，才是正確的健康飲食觀念。

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責任編輯：羅嘉欣