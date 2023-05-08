【億萬駙馬】伍富橋結婚周年推新歌　太太不覺感動首揭結婚原因

▲ 真係好Sweet！

「億萬駙馬」伍富橋（Alvin）與富家千金梁兆楹（Shirley）去年5月8日在香港西貢相思灣家中在雙方家長見證下註冊結婚，正式拉埋天窗。轉眼二人已經結婚一周年，Alvin特意趁着結婚周年紀念日推出新歌《很多很多份之一》送給太太，認真浪漫至極。

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太太不覺感動 透露Alvin出歌原因

對於Alvin為她出歌，Shirley接受傳媒訪問直言沒有感動，反而覺得煩厭，因為她覺得會有很多人認為Alvin此舉會被人以為消費其婚姻，但她仍表示會支持他。

Shirley指原來一早公司已想為Alvin推出歌曲，只不過一拖再拖：「佢一直拖，拖到我哋結咗婚，佢又突然之間好想寫首歌畀老婆，所以純粹係佢有感而發去做呢件事，就唔係特登因為結婚所以之後出呢隻歌。」又指知道Alvin喜歡唱歌，故不論唱得好聽與否，都會支持對方。

▲ 伍富橋在結婚周年推新歌。

不補擺婚宴 首揭結婚原因

至於當時二人結婚時並沒有擺婚宴，如今會否補擺，Alvin直言不會，全因太太不想鋪張，又指註冊時都擺了5圍，之後亦請了很多朋友吃飯慶祝，希望結婚十周年再搞大。

Alvin在去年2月2日在社交平台公開與女友Shirley合照放閃公開戀情，有指二人當時已拍拖半年，之後3月Alvin即宣布求婚成功，5月他們則註冊結婚，二人戀情發展迅速。

Shirley透露Alvin求婚並非大家想像中浪漫，亦是當時二人突然有感而發提出結婚，並用了一個星期就完成。而且，她覺得要在最愛的時候，很任性做這件事，這樣結婚時就是最開心和浪漫。

Alvin又表示十分享受新婚生活，全因他們拍拖時間很短，因為像先結婚後拍拖。

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家族強大背景

Shirley一直被指家族實力雄厚，又為學霸一名，有指她於英國Lancaster University讀 Criminology，並在UCL取得Countering Organised Crime and Terrorism碩士學位，之後回港修讀法律碩士課程，可說是一名學霸。

她曾在娛樂新聞台及《3曰2夜》當撰稿員，不過據悉因她的家庭與TVB管理層相熟，所以入電視台當幕後只屬玩票性質取工作經驗而已，現已離開大台。

至於其家庭背景實力雄厚，Shirley父親從事物流業及食品等生意，此外家族擁有兩間麻將館，是億萬身家的千金小姐。

對於女友家境富裕，伍富橋曾巧妙地回應：「睇大家對富的定義啦，不過覺得大家一齊最緊要開心。」

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