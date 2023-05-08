【昏厥危機】71歲吳大強突暈倒一度失去意識 　醫生拆解常見成因及5大先兆

▲ 71歲吳大強突暈倒一度失去意識， 醫生拆解常見成因及5大先兆。

藝人吳偉豪之父、現年71歲因參加《中年好聲音》而人氣急升的吳大強，昨天（7日）出席公開活動突然暈倒廿秒，後來雖然已甦醒並恢復意識，但為慎重起見，他亦被安排送院檢查，在醫院逗留近4小時後，證實無大礙，才由家人陪同下返家休息。有醫生表示，暈倒的一個常見原因是「迷走神經性昏厥」，即病人大腦因沒有即時得到血液輸送過來的營養和氧氣，造成突然性暈倒。

最新影片:

據網上流傳影片可見，吳大強是在活動尾聲時，即拍照期間突然向後暈倒，期間後腦著地，眾人發現後，立即趨前觀察其情況，大約20秒後，吳大強才恢復意識。工作人員其後立即用布遮擋吳大強，並扶他到後台休息，再召喚救護車將他送院檢查。

▼ 點擊圖片放大 +4 +3

突然昏倒常見原因

台灣腦神經內科醫生林志豪曾於Facebook專頁發文指，如果跌倒造成頭部撞擊，輕則會有腦震盪的症狀，嚴重的話會導致腦出血甚至生命危險。他又指突然暈倒原因的常見原因是「迷走神經性昏厥」，即由於神經從大腦分布到各個重要器官，當迷走神經受過度刺激時，會令全身血管擴張，血液輸送量就會變少，導致大腦沒有即時得到血液輸送過來的營養和氧氣，造成突然性暈倒。

他又概括了3類迷走神經性昏厥原因：

▼ 點擊圖片放大 +4 +3

迷走神經性昏厥前或出現以下先兆：

眼前突然發黑

耳鳴

頭暈

心悸

全身冒冷汗

HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

【ET Club會員積分獎賞計劃】用App換獎賞︰https://onelink.to/keyuqm

立即參加TOPick全港英文作文比賽2023，豐富獎品等緊你！：https://bit.ly/3FSyDTu

責任編輯：羅嘉欣