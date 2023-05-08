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【英王加冕】黑衣「死神」持鐮刀現身查理斯加冕儀式　民眾憂為不祥之兆西敏寺揭真相

健康 16:42 2023/05/08

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黑衣「死神」持鐮刀現身查理斯加冕？西敏寺揭凶兆真相。

英王查理斯三世加冕儀式於當地時間上周六（6日）圓滿結束，不過期間仍出現一段插曲。在儀式進行期間，有民眾就在西敏寺教堂拍攝到詭異畫面，一個疑似手持「鐮刀」狀物體的黑衣人，在教堂門外突然閃現，引起外界熱議，懷疑是「死神」降臨。

最新影片：

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【童學園】鄧添樂從小沒有四大長老照顧　「忍笑奇才」邊做邊學冧爆老友記

綜合外國媒體報道，網上流傳出一段加冕儀式進行時的影片，根據影片畫面，事發時，西敏寺教堂内的皇室士兵正在步操。這時，畫面顯示教堂門外突然出現一名身披斗篷、手持「鐮刀」狀物體的黑衣人，快速地走過教堂大門。短短幾秒的詭異畫面引起網民關注，直呼是「死神」降臨。而影片在流出4小時内，就有逾300萬人次觀看及7,000條留言。

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民眾憂為不祥之兆

「死神」現身影片原由一名叫喬·格林的網民上傳至社交平台，並留言「Anyone else just notice the Grim Reaper at Westminster Abbey?（還有其他人注意到西敏寺大教堂的死神嗎？）」。而隨著影片瘋傳，有網民興奮回應「是的！我以為是女巫！」；也有人質疑「是有人剪輯進來的，還是真的有人路過？」甚至還有網民認為，這是查理斯三世的前妻、已故戴安娜王妃，或是去年離世的女王伊麗莎白二世顯靈。而有英國媒體指出，有民眾看過影片後認為「不是好兆頭」，對加冕典禮上出現「死神」感到不安。

西敏寺揭「死神」真身

影片經過一日在網上瘋傳，終由美國《Newsweek》求得真相。白金漢宮就「死神」現身事件回應，指《Newsweek》已向西敏寺查詢，獲解畫稱「死神」只是教堂司事，平常協助西敏寺的宗教儀式進行。

更多加冕禮現場圖：

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責任編輯：羅嘉欣

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