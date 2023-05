【英王加冕】黑衣「死神」持鐮刀現身查理斯加冕儀式　民眾憂為不祥之兆西敏寺揭真相

▲ 黑衣「死神」持鐮刀現身查理斯加冕?西敏寺揭凶兆真相。

英王查理斯三世加冕儀式於當地時間上周六(6日)圓滿結束,不過期間仍出現一段插曲。在儀式進行期間,有民眾就在西敏寺教堂拍攝到詭異畫面,一個疑似手持「鐮刀」狀物體的黑衣人,在教堂門外突然閃現,引起外界熱議,懷疑是「死神」降臨。

綜合外國媒體報道,網上流傳出一段加冕儀式進行時的影片,根據影片畫面,事發時,西敏寺教堂内的皇室士兵正在步操。這時,畫面顯示教堂門外突然出現一名身披斗篷、手持「鐮刀」狀物體的黑衣人,快速地走過教堂大門。短短幾秒的詭異畫面引起網民關注,直呼是「死神」降臨。而影片在流出4小時内,就有逾300萬人次觀看及7,000條留言。

民眾憂為不祥之兆

「死神」現身影片原由一名叫喬·格林的網民上傳至社交平台,並留言「Anyone else just notice the Grim Reaper at Westminster Abbey?(還有其他人注意到西敏寺大教堂的死神嗎?)」。而隨著影片瘋傳,有網民興奮回應「是的!我以為是女巫!」;也有人質疑「是有人剪輯進來的,還是真的有人路過?」甚至還有網民認為,這是查理斯三世的前妻、已故戴安娜王妃,或是去年離世的女王伊麗莎白二世顯靈。而有英國媒體指出,有民眾看過影片後認為「不是好兆頭」,對加冕典禮上出現「死神」感到不安。

西敏寺揭「死神」真身

影片經過一日在網上瘋傳,終由美國《Newsweek》求得真相。白金漢宮就「死神」現身事件回應,指《Newsweek》已向西敏寺查詢,獲解畫稱「死神」只是教堂司事,平常協助西敏寺的宗教儀式進行。

