【疏忽照顧】母超市瘋狂搶購懶理兒企購物車　男童飛跌墮地撼頭疑癱瘓

▲ 內地一名媽媽超市瘋狂搶購，任由兒企在購物車上，意外摔下後腦著地昏迷。

要時刻照顧好小朋友，否則釀成悲劇抱憾終生！內地有名媽媽在超級市場瘋狂搶購，懶理兒子危險地在購物車內站立，沒有叫兒子坐好在正確位置或扶好，就立即趕急推著購物車向一下個購物目標進發，兒子隨即從後摔下，後腦著地當場昏迷，有知情者透露男孩疑癱瘓。

男孩危站購物車上

綜合內地傳媒報道，5月6日（上周六），內地網上廣傳一段男孩摔下購物車後昏迷的影片，有指事件發生在深圳龍華區的大型超級市場山姆超市內。從CCTV影片所見，一名媽媽帶同一名目測4、5歲男孩行超市，孩子放在購物車內，他未有坐好在購物車專門給孩子座椅上，而是站在購物車內，購物車上已有2、3件貨品放在孩子座椅位置。

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媽媽去搶購一排飲品，她未有將購物車推向飲品旁，而是放下購物車，自己多走3、4步去搬一排飲品，她行動快速，放下飲品之後，心急立即推購物車離開向下一個目標進發，而此時，男孩仍然是站在購物車內，他未有坐下或是扶好。

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失重心向後跌頭撞地

由於購物車突然被推走，男孩來不及反應去穩住身體，失平衡和重心，腳被購物車攔住，直接後仰飛跌，頭部後腦重重地撞向地面，男孩立即昏迷動也不動。媽媽試圖扶起兒子，但小男孩昏迷失去了知覺，媽媽只能將他慢慢放在地上，亦有些其他顧客上前看看發生甚麼事。

事發後，有指超市工作人員立即撥打了急救電話，婦人帶著男孩離開了超市。網上傳言昏迷不醒的孩子被送到醫院後，被確認為癱瘓，家屬要求賠償，而內地記者聯繫山姆超市官方客服人員，有關人員表示並沒有聽說過相關情況，亦指有關事件非發生在深圳龍華山姆超市，而具體是哪家分店發生的就不得而知。

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責任編輯︰王明芳