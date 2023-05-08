【一舞傾城】港姐陳星妤熱褲上《獎門人》疑走光　Yvette受力捧演出機會多【多圖】

▲ 陳星妤接受TOPick訪問回應玩遊戲走光疑雲。

TVB特備節目《獎門人I Love媽媽感謝祭》昨晚（5月7日）播出，嘉賓邀來劇集《一舞傾城》及《愛·回家之開心速遞》一班演員對戰。

期間有份參演《一舞傾城》的前港姐陳星妤（前名陳聖瑜）玩遊戲時太投入，疑失手不慎走光，掀起網民熱議。

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疑走光露黑底

身穿熱褲上陣的陳星妤，在「過過過」環節中與傅嘉莉拍檔玩遊戲。她以雙腳夾著眼線筆為對方化妝，抬高腳之際疑不慎走光露黑底，節目播出後即獲網民討論，因禍得福令其人氣一度急升。

留言評論好壞參半，有人批評陳星妤刻意製造見報機會，有人認為作為新人首次登上《獎門人》任嘉賓，未有完善準備在所難免，提點她下次要當心一點。

陳星妤接受TOPick訪問，對於在鏡頭前老貓燒鬚走光，她表示：「抬腿嗰吓無辦法控制，同埋唔知對住有個個cam take，下次會留意同小心。」

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吳千語與方媛混合體

現年28歲的陳星妤（Yvette），本是一名網紅，2021年參加香港小姐競選而入行。

擁有甜美外表因此被指似吳千語與「天王嫂」方媛的混合體，參選時受負面新聞纏身，雖然大熱倒灶失落三甲之位，但仍獲大台賞識簽約成為旗下藝員。

▲ 陳星妤樣靚身材正。（IG圖片）

工作機會多

其後備受TVB力捧，出道短短兩年已有不少演出機會。除了有份參演《新四十二章》、《法言人》外，即將播出的劇集《一舞傾城》及新劇《香港人在北京》將來較重的戲份。

而主持方面，她曾主持《讀心專家》、《Tell Me Wine》、《破解讀心理》，早前更有份與高海寧、彭慧中及「少年食神」林澄光主持的旅遊節目《吃貨橫掃曼谷》，曝光率甚高。

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