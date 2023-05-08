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【台灣旅遊】一文看清台灣5月觀光活動及優惠　17間溫泉旅館低至18折

社會 12:01 2023/05/08

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熱門 母親節 MIRROR 新手爸媽 法言人 超市大搜查 30＋減肥 洪欣 Hello Hong Kong 兒童疫苗

（台灣觀光協會香港辦事處圖片）

踏入5月初夏，台灣多地紛紛推出十多項戶外旅遊活動及優惠，包括溫泉旅館房價低至18折，以及澎湖國際海上花火節，每周兩晚上演煙火表演，在空中綻放各式迪士尼人物。

全台舉辦的好湯系列活動，官方網站推薦數十間溫泉飯店，當中17間經Agoda預訂更有折扣優惠，例如宜蘭著名旅遊勝地蘇澳鎮的煙波大飯店蘇澳四季雙泉館，2人房包私人溫泉浴池及早餐，低至19折，799港元一晚；台東知本金聯世紀酒店雙床房也包早餐，原價4,318港元，現推18折，一晚房價只需792港元。

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適逢華特迪士尼公司創立100周年，澎湖國際海上花火節由4月起至6月29日，逢周一、四在澎湖海上上演迪士尼卡通人物煙火匯演，及無人機表演；現場設有商品貨櫃屋售賣迪士尼限定商品。

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5月台灣全部舉行的活動：

北部：竹子湖海芋季及繡球花季、南庄花卉節

中部：八卦山生態旅遊系列活動：鷹揚八卦、日月潭星光螢火季、阿里山螢火蟲季

南部：西拉雅森活節、台南楠西梅嶺賞螢季、屏東黑鮪魚文化觀光季（黑鮪魚等於北方藍鰭吞拿魚）、南島族群婚禮

東部：鯉魚潭賞螢季-趣看火金姑、東海岸運動觀光活動（長濱雙浪金剛馬拉松、秀姑巒溪泛舟鐵人三項）、夜訪小野柳

離島：澎湖國際海上花火節

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記者：陳麗娜

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