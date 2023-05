【英王登基】查理斯三世帝王式習慣曝光　睡拖要熨得貼服唧牙膏必須一吋長？

▲ 查理斯三世自細只愛玩偶和植物交心,對生活有高要求,每天要燙好床單睡衣,連鞋帶都要燙好。此外與皇室員工保持距離等待,令他養成國王級的中二病?

英國國王查理斯三世的加冕典禮日前在西敏寺大教堂舉行,作為史上在位最長(70年)的王儲雖表示一切從簡,都要花費約一億英鎊場面盛大,但對「有要求」的查理斯三世來講,就好像由前管家Paul Burrell在 2015 年拍攝的《Serving the Royals: Inside the Firm》,和作家Christopher Andersen於去年推出的《The King: The Life of Charles III Hardcover》就曾爆料,指還是查理斯王子時,每次外訪或出遊都非常大陣仗,已可見一斑。

作為王子或王儲,生活瑣碎事自然要假手他人,就好像每晚所穿的睡衣、睡拖就要一定要燙得貼貼服服,牙刷上的牙膏長度要剛好一吋,不可多也不可短,相信都是因為請了101名全職員工克拉倫斯宮(Clarence House) 能用得其所,發展所長,因為2002年《衛報》報導過當時英女王就查理斯王子宮邸員工太多而感到「grotesque」(荒謬)。

▲ 經歷過風風雨雨,查理斯王子與公爵夫人Camilla終於坐正成為國王和王后。(圖片:IG@theroyalfamily)

個人護理方面,每次出行查理斯王子都會要求克拉倫斯宮員工準備皇室訂制的坐廁墊和Kleenex Velvet系列廁紙,此外最意想不到的,還是要有兩幅蘇格蘭風景畫,有種用畫作來鋪展「如廁」結界。

對細節位非常有要求的他,即使去朋友家作客都會移船就墈,會提前搬埋御用大床同家具去「個人化」別人的客房呢!不過,他身邊朋友非富則貴,而且能得到儲君賞面君臨,當然不能待慢吧!然而,主人家不用擔心膳食,查理斯王子會有私人廚師跟身,為他準備個人晚餐,然而王子曾表示食午餐太趕,寧願食late breakfast。

▼ 點擊圖片放大 +5 +4

值得一提,查理斯三世跟身個人物品中,曝光率最高的定必是Teddy Bear。Christopher Andersen指查理斯王子視熊仔如己出,多年以來因為損壞而要維修,都是他自己親自到維修店處理,絕不委託其他人。此外,不少皇室官邸員工都紛紛表示其性格飄忽不定、只願意跟「植物交流」(更曾邀請Katy Perry唱歌給植物聽)。

▼ 點擊圖片放大 +4 +3

Christopher指出,凡此刻意保持距離感的性格/待人接物,全因他的童年係「desperately lonely」,跟現在流行的「中二病」很相似呢!

記者:黃鑑江