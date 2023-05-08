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【CHILL CLUB】Anson Lo奪男金淚謝父母　教主感激栽培用獎項報答︰對唔住媽咪

育兒經 13:43 2023/05/08

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「教主」盧瀚霆（Anson Lo）冧莊Chill Club年度男歌手金獎，在台上哽咽感謝父母的支持，並向父母道歉自己近來太少陪伴。

《CHILL CLUB 推介榜 年度推介 22/23》昨晚（5月7日）在亞博舉行，除了Genre of The Year及幕後獎項外，各大獎項均由全港市民投票產生。MIRROR成員「教主」盧瀚霆（Anson Lo）先憑《永順街39號》贏得「年度流行歌曲」獎，再冧莊贏姜濤奪得「年度男歌手」金獎。教主在台上淚謝家人體諒，希望獎項能讓家人為他感到自豪。

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教主在奪得金獎前，姜濤發表銀獎感言時逐一致謝11位隊友，最後更特別向Anson Lo示愛，坦言對方是最佩服的隊友第一位，「喺《全民造星》第一日開始，雖然我哋經歷過好多好多嘅誤會，但係我永遠都係最信你，你知㗎，所以，I love you。」台下的教主已被感動到眼濕濕。

到教主得金獎在台上致辭時哽咽，特別感謝爸爸、媽媽和家姐的支持，「想同熒幕前嘅嗲地媽咪say個hi，教姐今日係生日正日，生日快樂！」他坦言最近工作繁忙好少在家吃飯，聽到爸媽抱怨令自己感到很內疚，

好想同嗲地媽咪講聲對唔住……覺得近排比以前更少喺屋企食飯，知你哋擔心我作息，多謝你哋體諒…知道你哋睇緊我攞獎，希望你哋感到自豪。

（後左起）Anson Lo與隊友Ian、姜濤分別奪得男歌手金、銅、銀。（陳詠琪攝）

教主曾接受TOPick訪問時表示，媽媽「教母」知道他工作繁忙，加上他腰患發作，教母頻頻煲愛心補腰湯水送上門，令教主暖在心頭。孝順仔教主也很窩心，每年都約定與媽媽共晉晚餐慶祝情人節，「即使是補祝或提早慶祝，每年更會買花送給她，這是我與媽媽小小的承諾。」

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Anson Lo跟母親的感情要好，他曾公開讚揚教母是「全能型」媽媽，性格堅強、獨立、理智、廚藝了得，把家務打理得頭頭是道，在工作上也給予他不少意見，可說是他的「神隊友」。教主感激媽媽對他小時候的栽培，才成就今天的他，因媽媽對他的管教甚嚴，除了學鋼琴，還要學毛筆書法、畫畫、游水、排球等。

所以跟教母說我兼顧不了，現在長大了，真的要感謝教母。

教主談及以前在學生時期，就算測驗不合格不會隱瞞父母：「雖然告訴他們的結果可能會被打被鬧，但對家人坦白，他們也會給我很直接的評語。」現在每次唱完Live之後，媽媽也會直接點評︰「你今日唱得好差」，甚至直接指出秒數，哪一秒令她最難頂，「她是很仔細的，而我很喜歡這種坦白的溝通方式。」

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「母校地址」奪年度歌曲獎

而教主憑《永順街39號》贏得「年度流行歌曲」獎，《永順街39號》是講述教主讀小六時的初戀遺憾，而歌名就是其小學地址，即是天主教石鐘山紀念小學，是位於荃灣區一所津貼小學，於1997年創校，故1995年出生的教主入讀時，該校仍是區內新力軍。

教主之後升讀青衣唯一一間Band 1英中保良局羅傑承（一九八三）中學，該校除了傳統課程外，每年均舉辦專題研習、閱讀豐收日、活動課程、個人成長剪影等並行課程，亦重視兩文三語及STEM教育，以達致全人教育的目標。

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責任編輯︰林綺玲

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