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【耳膜破裂】30歲男子常撩耳突流血 　求醫揭耳膜破裂永久「耳鳴」

健康 13:31 2023/05/08

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熱門 母親節 MIRROR 新手爸媽 法言人 超市大搜查 30＋減肥 洪欣 Hello Hong Kong 兒童疫苗

30歲男子常撩耳突流血，求醫揭耳膜破裂永久「耳鳴」。

不少人都有撩耳習慣，有人更視之為享受，卻不知此行為隨時得不償失。台灣一名30歲男子，便因為熱衷「撩耳」，經常光顧坊間的專門店。豈料，有天他卻突然發現自己不但聽力變差，耳內更流出血絲，匆忙求醫後，才發現是因為耳膜被人刮損所致，而且由於傷口無法完全復原，他將會伴隨終生的「耳鳴」後遺症。

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【童學園】鄧添樂從小沒有四大長老照顧　「忍笑奇才」邊做邊學冧爆老友記

台灣耳鼻喉科醫生吳昭寬於節目《醫師好辣》分享該個案，指當自己用內窺鏡為該名男病人檢查耳內組織情況時，發現裡面有不同程度的損傷，除血絲、血塊外，靠近耳膜的位置還甩皮，並有新舊傷口。男病人透露，自己每次於專門店撩耳，由於被「撩得太舒服」，都會不禁打起「冷震」來，但自己卻十分享受，完全意會不到，耳膜會因此被刮破。

吳昭寬表示，男病人來求醫時，耳膜其實已破損1/4，後來雖然接受了治療，但「耳鳴」後遺症卻伴隨終生。吳昭寬提醒，有3類人不適合撩耳；一是耳朵構造和一般人不一樣的人，有先天小耳症或耳道彎曲者；二是耳朵受過傷或開過刀的；三是耳朵有慢性發炎的人。

吳昭寬指有些人的耳垢會比較濕，有些則是油性的，處理上會比較麻煩，這時可能就需要撩耳清除耳垢，但其實做的時候都要十分小心。

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責任編輯：羅嘉欣

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