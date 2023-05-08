【CHILL CLUB】ERROR為背後男人濟哥謀福利　保錡承諾繼續努力Dee單飛邀恆仔寫歌

▲ ERROR為經理人濟哥（鄧永鑄）爭取加人工。

《CHILL CLUB 推介榜 年度推介 22/23》於昨晚（5月7日）在亞博舉行，頒獎禮繼續以「人人樂壇，音樂第一」為主題 。

由梁業（肥仔）、何啟華（DeeGor）、郭嘉駿（193）和吳保錡組成的人氣男團ERROR奪得「年度組合」銀獎，成員保錡同時亦獲得「年度新人男歌手」銀獎，可喜可賀！

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▲ （陳詠琪 攝）

保錡奪新人獎

ERROR四子於騷後齊齊受訪，保錡獲大家恭賀得新人獎，肥仔說：「新人獎一生人得一次，佢攞到梗係為佢開心。」193謂：「佢攞到銀獎已經係佢心目中嘅冠軍，因為第一嗰個（(MIRROR成員李駿傑）好難挑戰到。亞軍已經等於冠軍。」保錡謙稱：「我人貴自知！亞軍已經夠。」

阿Dee打量身旁的保錡後笑言：「佢戴得多銀器係著數啲。」保錡指：「阿Dee戴咗金撈喎！」193隨即說：「所以我銅、佢（保錡）銀、下次佢（Dee）攞金。」

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▲ （陳詠琪 攝）

Dee單飛邀恆仔寫歌

至於阿Dee何時單飛？他說：「下年其實要出單曲，原因好簡單，想浪費公司資源，同埋想養活一啲我覺得值得欣賞嘅音樂人，就係呢兩個原因。」193鬼計多多道：「其實下年阿Dee係有機會攞新人金獎，策略就係叫MIRROR唔好出新人。」

肥仔則說︰「頭先恆仔（ToNick主音）坐我哋前面，叫佢（Dee）唔好出歌，唔好影響個樂壇。」阿Dee回應︰「恆仔都係我好欣賞嘅音樂人，如果我出歌，一定搵佢做，首歌叫《你唔好出》，佢不斷咁說服我。」

▲ ERROR經理人濟哥（鄧永鑄）。（ViuTV截圖）

保錡為濟哥謀福利

ERROR有今日的成就，背後的男人亦很重要。

保錡公開為ERROR經理人濟哥（鄧永鑄）爭取加人工，並謂︰「你知貧窮限制咗佢工作態度，你知佢平時幾多甩漏，相信因為未加人工，如果加多佢500，已經好多，500又好， 100又好，少少恩賜已經係大大鼓勵。我哋平日已經補貼好多畀佢。」Dee表示︰「我哋本身已經係一個慈善機構。」

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邀Candy+Win Win自肥

肥仔最近推出新歌《Phat N Fresh》，邀得COLLAR成員王家晴（Candy）和楊安妮（Win Win）一起拍MV，完成自肥計劃。193笑指：「佢搵Win Win未必係自肥。」保錡和應︰「如果Win Win都係自肥就好自肥。」193續說︰「肥仔OK，佢一向都好偏。肥仔好鍾意Win Win，你睇《MM730》，佢一見Win Win就唔同樣。」

阿Dee補充︰「由演唱會搵佢做嘉賓，佢一路都瞄住Win Win啦！」193攻擊肥仔︰「借啲意抽Win Win水。」 肥仔無奈地說：「係呀，係呀！條路舖咗好耐。」被問到女友會否呷醋？肥仔強調︰「冇，同佢講咗先搵佢哋㗎！」Dee笑謂︰「Win Win雙贏嘛！」

新人之旅結束，保錡承諾：「音樂圈裏，我哋好努力做好自己作品，我哋好少出騷演出，所以音樂路難行，但都堅持係唔簡單。」

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記者：梁樂欣

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