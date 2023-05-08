【慳錢大法】港人身份勁著數小紅書用戶列4大點好處　單是學費最高可慳200萬

▲ 有內地小紅書用戶指，港人身份勁有著數。

儘管內地生活質素愈來愈高，但內地人對於港人身份仍然趨之若鶩，有小紅書的用戶就發文指，拿到港人身份後，節省了730萬元人民幣(約828萬港元)，她比較了北京與香港的國際學校學費及8間香港的大學學費，單是學費就已經節省了200萬元人民幣(約227萬港元)，她列出了4點拿港人身份的好處。

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該小紅書用戶從購房貸款、稅收、福利補貼及孩子學費這4方面分析，直言拿取香港身份證是很多中產家庭一項投資，而且回報率超高。

1.購房貸款（200W）

我們用香港身份，還能夠以更低的價格在內地買房。因為香港銀行會給在內地生活的港人批貸款。比如同樣30年貸款600萬人民幣（688萬港幣），深圳月供約3.2萬人民幣，香港月供約2.6萬港元。 30年貸款能省下200萬港幣！ ！

2.稅收（30W）

有香港身份，根據粵港澳大灣區的港人個稅優惠政策，在大灣區9市工作符合條件的香港居民（含非永居）可以申請15%的個稅補貼

補貼金額=在大灣區繳納的個稅已繳稅額-應納稅所得額×15%。

比如，內地個人所得數最高檔45%，如果你年薪高達百萬，個人所得稅每年繳45萬，那麼擁有一張香港身份，每年可以申請到差不多30萬的個稅補貼。不管你年收入多少，即便是一千萬，也只需要繳納最高15%的個人所得稅!

3.福利補貼（300W）

香港身份在內地就業，創業都會有相應的補貼，比如就業補貼最高5萬，租房補貼最高3萬，專業人士補貼最高5萬，入職隨便都能申請到5-6萬補貼。創業補貼就更高了，有香港身份在深圳前海創業，企業最高可以拿到300萬元的補貼。

4.孩子學費（200W）

中小學階段：

很多中產家庭會選擇讓孩子上國際學校，方便以後出國留學。而國際學校的學費，香港和內地差距還是很大的。

香港哈羅國際學校：學費是17萬港幣/年，讀完高中差不多要217萬港幣，大約人民幣是197萬，北京哈羅國際學校：學費是26.7萬人民幣/年，讀完高中就要346萬。算上RMB和港幣的匯率，在香港讀完國際學校，不到200W人民幣，直接省了150萬。

上大學階段：

港籍生和非港籍生在學費方面是有很大區別的，比如像香港大學對非港籍生的學費大概是18萬港幣，而港籍生只要4萬港幣，非港籍生大學四年的學費就要72萬港幣，那港級生四年學費只要16萬，這樣可以省下56萬。

除了港大，像香港前八大對港籍生的學費都會很便宜，這樣算下來，如果有香港身份考入港八大的前提下，學費可以節省200萬。

網友留言紛紛留言表示:「有什麼方法可以讓小孩拿到港籍。」、有人就指「別貪便宜，小心騙子。」、「這都是紙上談兵，理想狀態。」

▲ 內地人對於港人身份仍舊趨之若鶩。

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責任編輯︰王明芳