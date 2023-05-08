【香港小姐】徐子珊神隱多年近況曝光　保持童顏息影後未見大走樣

▲ 徐子珊近況曝光！

43歲的徐子珊於3年前宣布淡出娛樂圈，賣車賣樓套現赴外地生活。不時也有網民「野生捕獲」子珊，令幾乎所註銷所有社交平台帳號的她在網絡上「曝光」。

日前，小紅書當中有一段子珊祝賀火鍋店開業五周年的短片，令大家可以看到子珊最近的情況呢！

【香港小姐】徐子珊神隱4年近況曝光 低胸打扮獲讚：年少不知子珊好

子珊齊陰Look示人

在片中，子珊以一頭齊陰曲髮示人，並配上衛衣、太陽眼鏡，打扮休閒又充滿少女味道，再加上身型未有大走樣，與過往仍活躍於娛圈的她是沒有太大的分別呢！

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保養得宜

子珊保養得十分好，她更曾形容自己為減肥達人。對於減肥心得，她指最重要是持之以恆，控制飲食及做運動。她又透露自己為了去水腫，除了長期自製蔬果汁外，更已戒凍飲，指無論咩天氣都喝熱飲，果然努力堅持是有回報的！

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淡出娛樂圈

其實去年3月，過著神隱生活的子珊，為馬來西亞一個慈善活動激罕露面，拍片於網上作出呼籲，4月她罕有現身慈善籌款晚宴，身形沒有走樣，依然星味十足。

子珊於2004年參選港姐奪得冠軍而入行，隨即獲TVB力捧，主演過多部劇集和電影，成為當家花旦之一，更曾奪金像獎最佳新演員、叱咤樂壇生力軍女歌手銀獎、我最喜愛的電視女角色等獎項。

▲ 《My盛Lady》（影片截圖）

2019年，子珊宣佈赴歐洲讀心理學博士課程，正式淡出娛樂圈，而她於TVB最後一套電視劇為《守護神之保險調查》。

自從子珊宣布息影後，她連Facebook及IG帳號也取消，最後一次更新微博已經是2019年6月，亦未有再出席公開活動。當時有指她賣車賣樓套現，離港到外國留學，報導指她將貝沙灣單位放售，曾叫價約2,600萬元。

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