Juniorversity 狀學堂　暑期英語課程 3星期＝5個月恆常進度　一個暑假英文能力突飛猛進

暑假將至，不同的活動和暑期課程陸續推出，家長您會怎樣選擇？怎樣的配搭可以讓小朋友過一個又開心又充實的暑假？

Juniorversity狀學堂作為ABC Pathways School的姊妹學校，集團在港已有超過20年歷史；同時，集團是「劍橋大學出版社」的在港唯一教育合作伙伴，一直以Happy Learning的教學理念教學，務求讓學生能夠在一個「無壓力」的環境下學習。在輕鬆的氣氛環境下，學生能夠吸收到最多知識、發揮最大潛能。而今年的暑期課程亦不例外，一連6個不同的暑期課程，於6星期內，除了能提升學生不同方面的英語能力，還可以讓學生享受課堂，培養學生的學習興趣。

▲ Juniorversity狀學堂的教材全部都受「劍橋大學出版社」認可。

6星期掌握拼音 輕鬆銜接升小

「一個暑假，Jamie的拼音能力由零開始，結果3個月後他已經可以自己運用拼音串字，學習態度也大大改變了。」

「在家中根本沒有機會接觸英文，所以Wing Yan對英文非常抗拒，但上完狀學堂課程後在家竟然會自動自覺看英文故事書。」

Jamie和Wing Yan都來自狀學堂石門分校，在2021年開始報讀Juniorversity狀學堂的《暑期拼音速成班》，開學後繼續入讀恆常課程《READ4FUN拼音讀寫課程》。「READ4FUN拼音」一直都是Juniorversity狀學堂的皇牌課程，《暑期拼音速成班》介紹原音拼合法（Synthetic Phonics）中各字母的正確原音，老師在課堂中加入有趣好玩的拼音練習，閲讀及作句訓練，完成課程後學生的拼音及讀寫能力均會大大提升。

▲ 老師會在課堂上準備不同的活動，讓學生輕鬆愉快地渡過課堂，由心而發的愛上學習。

而在暑期課程完結後Jamie和Wing Yan均有相當顯著的進步，密集式的課堂除了讓他們在短時間內掌握了拼音技巧外，亦改變了他們整個學習態度。小朋友由抗拒英文，漸漸變得自主學習，主動向媽媽分成享課堂內容及成果。在課餘時間亦會自動自覺閱讀英文書、看英文節目。小朋友的轉變，讓媽媽更了解孩子們的學習潛力，因此繼續報讀恆常課程，讓他們持續學習，進一步提高他們的英文水平。這種積極主動的學習態度，不僅令校內成績突飛猛進，亦為學生在未來的學習道路上，變得更有自信，更主動尋求知識。

▲ Wing Yan媽媽表示在囡囡對英文非常抗拒，家中很少機會用英文，但上完狀學堂暑期課程後態度180度轉變，變得主動、自信。

短短一個暑假，足以改變終生的學習態度。 Jamie升上小學後，每次英文默書都輕鬆取得100分，因為Read4Fun課程不僅教授學生拼音，還能幫助他們利用拼音來加強閱讀和寫作能力，進而使學生在升小後更輕鬆地應對學校課業。

▲ Jamie一個暑假已經可以由零到用拼音串字，讓媽媽放心不小。

Happy Learning讓學生發揮最大潛能 同時愛上學習

集團於2002年成立，擁有豐富教學經驗，每年為超過5000名香港學童進行英語能力評估，深入了解本港學生的英文學習進度。集團擁有超過150名專業的課程總監及老師團隊，在每個學年亦會調整課程內容及更新用書，務求編製出最適合香港學生進度的教學模式。

Juniorversity狀學堂提倡「無催谷、無操練」的愉快教學模式，所有課程由100%Native老師教授，每位老師必須接受專業英語培訓。以遊戲方式小班教學，增強說話及聆聽能力，更能增加使用英文對答的自信心，進一步提高他們的英語水平。

▲ 在暑期課程中，學生幾星期一連五天與全Native老師交流，使學生更快習慣英文交流，學習正宗的發音。

「Happy Learning」一直都是Juniorversity狀學堂的教學理念，目的讓學生在無壓力的環境下上課，但同時達到成效，老師因應課堂主題設計不同的課堂活動和遊戲，讓學生更投入課堂，同時在課堂中鼓勵學生多表達想法，在不斷與老師和同學交流的過程中，學生漸漸培養了創意及邏輯性思維。學生持續在一個快樂和正面的環境下上課讓學生的記憶和大腦的學習能力產生積極影響，令知識吸收得更快。

▲ 課程加入不同元素令學生感到新奇，令他們更投入學習。

度身訂造暑期學習計劃 有望9月開學跳班

皇牌課程《暑期拼音速成班》教授原音拼合法 (Synthetic Phonics) 各字母的正確讀音，進行有趣好玩的拼音練習、閱讀及作句訓練。學生完成課程後可按程度入讀恆常《Read4fun拼音及讀寫課程》，加快完成整個共四級的拼音課程，完成整個課程後，學生的閱讀及寫作能力更可媲美Band One小學三年級的英語水平

▲ 原音拼合法 (Synthetic Phonics) 讓學生按照特定的順序學習語言的發音，從最常用的發音開始學習，一步一步讓學生掌握拼音。

除了皇牌課程外，Juniorversity狀學堂更提供了多個暑期課程選擇，家長可以因應子女的需求選擇合適的課程，為子女在開學前作出最好的準備，輕鬆應付開學，包括：

《英語閱讀理解及寫作班》(升讀K3 - P3)

學習各種寫作方法、句式和英語詞彙加以創作和運用。訓練閱讀，了解文章結構，加強速讀答題技巧。

《英語文法訓練班》 (升讀K3 - P3)

教授小朋友學習時態、詞彙運用及句子結構，同時配合精要文法練習，掌握英文文法的規則和應用。

《劍橋英語備考加強班》 (升讀K3 – P1)

專攻詞彙庫，重點訓練考試模式。強化小朋友的答題技巧，有助提升自信心及掌握考試模式，為考試作好準備。

《小一預備班》 (升讀K3 – P1)

專為準備入讀小一的學生而設計，迎接小一之校園生活及學習模式，增強詞彙庫及認讀生字，建立答問技巧和閱讀能力，訓練看圖作句及思維邏輯，強化自我表達及溝通技巧。

《趣味英語課程》 (升讀K2 – K3)

老師將與小朋友一同進行各種不同的活動(如小手工)，認識英語詞彙，培養聆聽和表達能力，全面提升學生的聽、講、讀、寫四方面的英語能力訓練，寓學習於遊戲之中。

此外，狀學堂的暑期課程也同樣涵蓋了家長的需求。一連4堂的《ABC Read4Fun家長拼音應用面授課程》讓家長們能夠學習如何幫助孩子們學習拼音，提高孩子們學習效率的同時也能夠增加家長學習的樂趣。

▲ 狀學堂在今個暑假推出7大課程供一家大細選擇。

狀學堂暑期英文課程2023



31/5前高達8折早鳥優惠！

7大課程提升學生各方面英文能力，3星期課程等如5個月恆常課程的成效。

了解詳情及報名：https://bit.ly/3m8eONs

狀學堂

培育新一代「狀元級尖子」

石門分校 (3188 9918)：石門京瑞廣場1期2樓265號舖

奧運分校 (2505 5325)：奧海城一期UG樓36A及36B號舖

香港仔分校 (3905 1536)：香港仔中心商場四期1樓11號鋪

屯門分校 (2386 6809)：屯門栢麗廣場1樓126號鋪

（特約）