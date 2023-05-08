【法律界女神】朱千雪晒大頭照狀態好網民嗌復出　Tracy肌膚零細紋靠5招護膚

▲ 朱千雪分享5大護膚心得。

港姐出身的朱千雪（Tracy）近年淡出幕前轉戰法律界，2020年尾受聘成為執業大律師，於著名的律師行掛牌成為法律界之花，幸她不時於IG分享生活日常，讓粉絲知道其近況。

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昨日（5月7日），朱千雪分享兩張自拍照，周末不用工作的她沒有化妝，只是塗上防曬和搽了有色潤唇膏，朱千雪不但皮膚有光澤，毛孔亦不明顯，臉上沒有雀班，難怪敢以大頭照示人。

朱千雪的靚相獲網民們讚美，狀態超好的被要求復出，當中包括「明媚有光澤」、「痴線靚到咁樣，快啲拍劇啦，EU既你都好正」，「EU已是第二次重播，仍然咁有追看性」。

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分享護膚心得

朱千雪接受TOPick訪問，對於網民希望她復出拍劇，千雪笑稱：「多謝俾面！」，她稱轉行後作息定時，皮膚狀態的確比前好，另外亦分享其護膚的心得。

1.盡量少化妝

予人親切的朱千雪愛以淡妝示人，放假時她更喜歡素顏，始終化妝品有化學成份，閒時不化妝可讓肌膚透透氣。

另外，她很注重落妝程序，每次落完妝均以潔膚露再洗臉。她說：「就算以前開工至通宵，我都唔會化住個妝瞓，但是我聽過有人會這樣做，這樣做皮膚會好差。」

2.外出做足防曬

紫外線是加速皮膚老化的元兇之一，除了令皮膚增加黑色素形成雀斑外，更會令皮膚鬆弛。

朱千雪稱：「我每日都一定會搽防曬，另外盡量避免暴曬，至於護膚品就會因應天氣和需要去揀選，不同季節都會用不同的產品，讓皮膚不會太慣性而無效。」

其實女生選對護膚品是很重要，去到某個年紀，應該選擇一些具抗氧化、抗衰老的產品，才可以令肌膚保持彈性。

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▲ 2020年尾成為執業大律師！（取自instagram）

3.飲食要節制

朱千雪平時多喝水，每日起碼飲2公升水，至於飲食方面，她沒特別戒口，千雪表示：「除減肥時候會吃得清淡些，平時我也會照吃辛辣菜式和牛肉，不過只是淺嚐。」

4. 愛飲老火湯

朱千雪很愛喝湯，湯水對皮膚有滋潤功效，另外她愛吃花膠等多骨膠原的食物，她說：「姨媽好錫我，經常都會攞湯給我飲，另外每星期都會跟她食飯，都會有湯飲。」

5.心境決定一切

保持愉快心境很重要，朱千雪性格開朗又愛笑，見她平日於IG發的帖文，生活態度夠正面，昨日她就於IG透露朋友分享了一個小故事，讓她明白每一次奮鬥都令人變得更強大，而事情就會開始變得更好，她亦自我打氣：「Going to start this week strong」

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記者：游艾維

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