【猝死危機】19歲女洗澡突心臟驟停亡　醫生解構猝死前身體6種徵兆

▲ 19歲女洗澡突心臟驟停亡。（iStock圖片，非當事人）

猝死防不勝防，部分人甚至沒有徵兆。英國一名女生早前到巴黎探望親戚，晚上在洗澡時突然心臟驟停，經搶救不治，其家屬透露，死者生前十分健康，家族成員亦沒有心臟病史。有醫生曾拆解猝死前身體有機會出現的6種徵兆，以及引發猝死的常見原因。

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據當地媒體報道，在英國杜倫大學（Durham University）就讀一年級的霍里根（Rhea Hourigan）在4月底前往巴黎探望她的阿姨，抵達當地後，她們在市內踩單車觀光。晚上回家後，霍里根卻在洗澡時突然心臟驟停。

當時，她的阿姨正準備上床睡覺，但發現霍里根在浴室洗了很久，於是敲門詢問她的情況，當時霍里根回答「我很快會出來」，未料之後卻傳來一聲巨響，阿姨進門查看時，驚見霍里根倒在地上。

醫護人員其後到場為霍里根搶救，可惜仍無法救回她的性命。目前尚未清楚引致她心臟驟停的原因，下周將會進行驗屍。據悉，霍里根身前未被發現患有任何疾病，其家族成員亦沒有已知的心臟疾病病史。

拆解6種猝死徵兆

台灣家庭醫生陳欣湄曾分享，其實人在猝死前身體會一些警號，當出現以下徵兆，就要特別留神，並前往醫院檢查。

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陳欣湄特別提到，其實很多人在猝死前都是「無症狀」，這種猝死是突發性，亦是最恐怖的。她提醒若身體出現異常，即使狀況輕微，也不要輕視，有任何不適應盡早前往醫院求診。

香港心臟專科學院前院長陳藝賢曾接受TOPick訪問時指出，引發猝死有3大原因：

腦部問題，例如：腦中風、腦出血。

心臟猝死，例如：心律不正、惡性心跳。

肺部大動脈或細血管撕裂，或突然出現血栓情況。

他表示，根據研究，每天睡眠時間少於6小時，則被視為睡眠不足。根據荷蘭2013年一項研究指出，睡眠不足的人士，患心血管疾病的風險增加15%。

心血管疾病有年輕化趨勢

另外，台灣立達診所副院長、急診專科醫師周孫立指出，心血管疾病有年輕化趨勢。當中可能與肥胖、捱夜、過勞、作息不正常、吸煙等不良生活習慣有關。

發作時，症狀包括胸骨下方、後方或心前區短暫陣發性疼痛，像是脹氣疼痛、心燒灼感、重物壓在胸口上，甚或出現類似針扎的嚴重胸痛感。而這些疼痛可擴散至下巴、肩背頸或上臂。

不過，醫生續指，根據臨床經驗觀察，有15%冠狀動脈阻塞患者，從未出現過胸痛症狀，而首次發作就是心肌梗塞，死亡率高達50%。

隱性心臟病可致睡夢中猝死

養和醫院心臟科專科醫生陳良貴曾於TOPick撰文表示，隱性心臟病患者平日並無明顯徵狀，病徵可突然發生及來得嚴重，甚至可以在運動、駕駛、睡夢中毫無預警下猝死，令人措手不及。

隱性心臟病高危因素：

家族成員有相關心臟病病史，尤其家人60歲前已有心臟血管狹窄或心臟病問題；

吸煙；

體重過重；

三高（高血壓、高膽固醇、高血糖）；

睡眠窒息症等

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責任編輯：羅嘉欣