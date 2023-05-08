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【恐怖意外】30歲男子用釘槍釘床板　6cm鐵釘不慎反彈直插眼球致視力永久受損

健康 15:55 2023/05/08

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30歲男子使用釘槍不慎，6cm鐵釘反彈，直插眼球致視力受損。

使用工具時一定要小心，避免受傷！台灣高雄市一名30多歲男子，因使用釘槍時操作不慎，被一條約6厘米長的鐵釘反彈，直插右眼球。其後男子經過手術後，成功取出鐵釘，並修復了眼球外觀，但他的視力卻遭到損傷。

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綜合台媒報道，該名男子近日在家中使用釘槍向上固定床板，未料疑因操作不慎，導致被長約6厘米的鐵釘反彈，射進眼睛，貫穿右眼球，隨後被緊急送往醫院急症室治療。該名男子的主診外科醫生林佳蓉表示，男子進入急診室時頭戴鴨舌帽，並表達自己「釘子射到眼球裡」，當下意識清楚，並呈穩定的生命徵象。

醫生為該名男子進行檢查，發現鐵釘已刺破男子的眼球，由前到後傷及眼角膜、水晶體、玻璃體、視網膜、脈絡膜、鞏膜等眼部組織。最後醫生透過2次手術，成功將鐵釘取出，並修復男子的眼球外觀。雖然他的眼球外觀看不出異樣，但因為黃斑部區域受損，男子右眼仍視力模糊，無法恢復到以往的視力。

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對此，林佳蓉醫生提醒，眼部若遭到異物入侵，切勿嘗試自行拔出或亂沖水和用手觸碰；另外，要讓眼球完全休息，若眼睛持續左右張看，可能會給眼球造成二次傷害，同時保持冷靜，及時前往醫院就醫。

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責任編輯：羅嘉欣

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