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【登基時裝騷】英王登基大典最吸睛親子裝　威爾斯王妃母女潮穿Alexander McQueen【內附多圖】

休閒消費 13:56 2023/05/08

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熱門 母親節 MIRROR 新手爸媽 法言人 超市大搜查 30＋減肥 洪欣 Hello Hong Kong 兒童疫苗

查里斯三世登基，皇室中人和各國元首分別穿上不同時裝品牌出席。

74歲的英國查里斯王子於上星期六舉行登基大典，不少尖酸刻薄的網民紛紛留言：「74 year old man excited to get first job after years of living off mother.」

看來這位新國王在國民心目中沒有已故的英女皇那麼討好，不過，登基這麼壯嚴的事仍然值得我們留意，特別是這次皇室成員和專程道賀的各國政要的衣著，都好值得大家gossip一番。

威爾斯王妃凱特的冠冕和象牙色裙子來自Alexander McQueen。（圖片法新社）

威爾斯王妃凱特的女兒Princess Charloette同樣穿Alexander McQueen。（圖片法新社）

皇妃穿Alexander McQueen

自戴妃離開人世後，威爾斯王妃凱特的美貌和親民態度已經成為英國國民心中戴妃的接班人，她的一舉一動和衣著都是不少女士們看過她穿著後爭相購買的項目，這一次登基大典，她穿上象牙白色Alexander McQueen長裙。

此外，棄鑽石后冠，改而帶上Alexander McQueen X Jess Collett銀色刺繡桂冠，而她的女兒Princess Charlotte亦穿上與母親式樣略同的Alexander McQueen裙子和迷你版頭冠，兩人均成為在場最矚目的皇室成員。

點擊放大圖片看其他皇室成員及觀禮嘉賓穿甚麼時裝：

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記者：何偉雄

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