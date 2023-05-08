【CHILL CLUB】AK拗柴Jeremy有圓滿新人年　姜濤感謝MIRROR兄弟教主感肉麻

▲ 人氣男團MIRROR齊齊受訪。

《CHILL CLUB 推介榜 年度推介 22/23》於昨晚（5月7日）在亞博舉行，頒獎禮繼續以「人人樂壇，音樂第一」為主題 。

由楊樂文（Lokman）、江𤒹生（Anson Kong）、陳卓賢（Ian）、盧瀚霆（Anson Lo）、呂爵安（Edan）、陳瑞輝（Frankie）、王智德（Alton）、邱士縉（Stanley）、邱傲然（Tiger）、柳應廷（Jer）、李駿傑（Jeremy）與姜濤組成的人氣男團MIRROR橫掃7個獎項，成為大贏家！

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▲ （ViuTV截圖）

AK拗柴缺席訪問

頒獎禮上，教主憑《永順街39號》奪得「年度流行曲獎」；Jeremy奪得「年度新人男歌手」金獎；Ian奪得「年度唱作歌手」銀獎；MIRROR奪得「年度組合」金獎；教主、姜濤、Ian分別奪得「年度男歌手」金、銀、銅獎。

MIRROR於頒獎禮後接受訪問，不過只有11子現身，原來AK於跳舞期間拗柴受傷，需要休息而未能接受訪問。Lokman說：「我哋嘅副隊長頭先英勇受傷，跳《RUMOURS》時拗咗個大柴，快啲畀佢返屋企唞唞，汗都標埋！」

至於AK是否需要送院？Lokman表示未清楚他的情況，並謂：「當我哋完晒嘅時候見佢趷下趷下咁落台，我先至知佢整親，佢頂晒成個表演，佢冇出聲呀。」

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兩代金Jer

Jeremy補充：「好似一開頭佢第一句Solo就話已經整親，所以佢真係由頭到尾都Hold住自己嘅痛，好專業咁演出。」對於不斷有成員受傷，Lokman認為：「有啲運滯，但可能個運轉到最近大家啲腳比較差，在座咁多位都要小心。」

繼Jer後的新一代金Jer已誕生，Jeremy奪得新人金獎，他說：「好圓滿嘅新人年，好感謝每一位投票畀我嘅觀眾同Unicornsss。頭先係咁俾人圈，唔記得咗要多謝Carl叔叔（王雙駿），我每次俾人圈嘅時候都唔記得咗。」

問到Jeremy是否要請食飯？他大方道：「可以㗎。」並問Jer ：「你請咗未㗎 ？」Jer未有回應，而Edan則笑言：「講咗好多年啦！」

▲ （陳詠琪 攝）

Ian自嘲沒進步

Ian連獲兩獎，他感謝大家投票給我，「好難得嘅係大家會投票，身體力行支持你做出嚟嘅嘢。佢哋冇咁嘅義務、咁嘅責任去做，所以最需要多謝佢哋。」

他笑謂：「幾年前攞咗第一次銅獎，咁咪冇進步囉，隊長頭先話又係銅喎。要努力啲！」

兄弟回應姜濤

姜濤於台上有感而發，逐一多謝11位兄弟，「唔係事必有㗎嘛，希望自己繼續努力。今年發生咁多事，所以有獎攞我真係諗唔到。我已經有個重新開始嘅心態，所以有獎梗係開心，希望大家都繼續指點我哋。」

他續指：「事前已經諗咗好耐，我坐最後一排，見到前面兩排係MIRROR成員，突然諗如果我有呢個機會，就想表達出嚟。冇理由私底下特登搵大家嘛。」

Edan回應姜濤的感言：「梗係開心啦，我排第二喎，哈哈！但佢嘅排名應該每日都更新緊嘅。大家平時都真係好難開口講，所以收到姜老師嘅訊息，默默地記下了，多謝姜濤！」

▲ （陳詠琪 攝）

至於皮皮和姜濤平時「一句都冇」，Ian笑言：「有代溝呀！」他其後補充：「佢（皮皮）今日有啲唔舒服。」皮皮謂：「其實平時見到姜濤有時唔開心，就費事撩起佢啲唔開心事，係一種相處方式。近排拍《12怪盜》都好咗，同佢傾多咗嘢，所以係OK嘅。之後會主動啲。」

教主回應姜濤的表白，「人生未試過一個咁公開嘅場合，收到咁窩心、咁感性嘅Statement。因為唔知個肉麻程度會升到幾高，最尾就用一句最肉麻嚟完。I love you too man！示愛其實真係Ichiban！」

教主於頒獎禮後立即致電給教母，「好想知佢第一個反應係點。我好少聽媽咪喊，但頭先大家一齊喺電話度佢又喊我又喊，𠵱家個人有啲唔冷靜，處於一個同屋企人好激動嘅狀態。」

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上日本The First Take

兩位金Jer一同上日本的The First Take，Jer表示：「好開心，係一種肯定。」Edan則笑指：「日本人話佢似鱆魚。」Jer回應：「個日本人一定係你！」Jeremy表示：「希望我哋呢個Version可以帶到唔同嘅感動同Energy畀到世界上其他人。」

至於二人於The First Take中錄了多少首歌，以及下次是否到姜濤和教主一起上The First Take，MIRROR都大賣關子，叫大家猜猜。

Edan推出新歌

今天推出新歌的Edan不忘向大家介紹新作《 #ChatMrE 》，前面的Ian笑謂：「『E』for Ian，大家唔好Get錯，佢（爵安）畀我㗎！」

記者：梁樂欣

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