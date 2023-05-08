【網上集氣】媽媽不適昏迷前拼命護婴 醫生讚母愛偉大︰抱緊交予奶奶才暈倒

母愛偉大！往往超乎常人想像，台灣一位醫生陳志金周日在Facebook分享，一名媽媽在昏迷前緊抱剛滿月的嬰孩，直至奶奶接住BB才昏迷過去。醫生讚母愛偉大之餘，更齊齊與大家集氣，望患者能在母親節前清醒過來，「讓她可以抱抱、安撫孩子的哭聲」。帖文引來逾萬五網民點讚，不少人更留言支持。

醫生先轉述該名母親奶奶的陳述︰

我在樓上聽到大叫一聲，趕快沖下樓！看到我媳婦手上緊緊抱著嬰兒，身體靠著墻壁，慢慢滑坐下去，她把孩子交給我之後，人才昏了過去...

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拼命保護孩子

陳志金坦言︰「聽到這樣的描述真的很催淚、很不舍，身為母親的本能，就是拼了命也要保護好孩子，她當下如果是往前倒，後果就不堪設想，在自己生命這麽危急當下，一心就只想要保護好手中這位出生才滿一個月、剛剛餵完母乳的孩子，母親緊緊將嬰兒抱在懷中，情急的當下還會想到身體要靠著墻壁，避免失去重心而跌倒」。

▲ 陳志金醫生在網上發文，分享人母昏迷前緊抱嬰孩的催淚故事。

他感慨說︰「這就是母愛的偉大」，更指︰「這是我們加護病房裏偶爾會遇到最揪心的情況，我們承諾一定會盡最大的努力來救治，也會嘗試所有可能的方法。」

錄下孩子哭聲

他又建議昏迷患者的丈夫「錄一段孩子的哭聲，讓媽媽聽聽看。」雖然他知道護理師們聽到孩子哭聲的當下，一定會淚崩，但他想一試，「只要有機會早日讓這位媽媽清醒過來，讓她可以抱抱、安撫孩子的哭聲，在這個母親節前夕。」有網民提議幫忙集氣，陳志金說其實平常不太相信集氣，「可是，這一次，我覺得可以！或許真的可以透過集結某些力量來給病人和家屬最大的支持，無論是祈禱、祝福、集氣，只要能幫到病患都好。」

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