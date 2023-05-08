【職業安全】工作暑熱警告下周實施　由天文台公布黃紅黑３等級制

▲ 「預防工作時中暑指引」下周一發布，新指引分黃紅黑三等級工作暑熱警告。（黃建輝攝）

勞工處今日（8日）舉行《預防工作時中暑指引》簡介會，介紹有關指引及工作暑熱警告的最新內容。新指引涵蓋工作的熱壓力風險評估、針對不同風險因素的預防中暑措施及在黃、紅、黑三種級別「工作暑熱警告」下工作和休息安排的訂定準則。新指引將於本月15日（下星期一）開始推行，屆時將同步推出「預防工作時中暑」的專題網頁及手機流動應用程式。

勞工處高級職業環境衛生師（發展）黃志清指，指引適用於需要處於炎熱天氣下或高溫環境中進行的工作，包括在戶外進行的工作、在沒有安裝空調系統的室内地點進行的工作，及在熱源或發熱設備附近進行的工作。

為讓僱主及僱員明白在戶外和沒有設置空調系統的市內環境工作和熱壓力水平，勞工處制定了工作暑熱警告，分為黃、紅、黑三等級。30-32度為黃色，代表部分工作環境的熱壓力頗高；32-34 度為紅色，代表部分工作環境熱壓力甚高；高於34度為黑色，代表部分工作環境熱壓力極高。指引要求，僱主需要在工作暑熱警告公布及於每小時更新宣布警告維持有效後緊接的一小時內，因應僱員勞動量作出相應休息安排。

指引根據工作勞動量，將工作分為「輕勞動」、「中等勞動」、「重勞動」、「極重勞動」，並列舉不同的工種。在不同級別的暑熱警告發布後，僱主需要因應不同工種安排不同時長在內的休息時間。指引附錄亦提供工作地點熱壓力風險評估表格，為僱主提供環境因素、工作因素、個人因素三方面的參考，評估僱員在工作地點熱壓力的風險。

署立勞工處職業健康顧問醫生陳漢強指，過去自2018年至去年，每年發生的引暑熱引致的工傷每年約為20宗上下。勞工處副處長（職業安全及健康）馮浩賢指，日後若發生因暑熱導致的工傷，該份風險評估表格可作為執法單位的參考依據。暑假將至，職業安全巡查隊將會加強巡查工作。

黃志清表示，在工作暑熱警告公布後，會通過「我的天文台」手機應用程式顯示詳情；勞工處亦會透過新聞公告、「香港政府通知你」手機應用程式推送。

職業健康安全局總經理黃慧莊表示，下星期一將會同步推出「預防工作時中暑」專題網頁及手機流動應用程式方便僱主及僱員了解相關信息以及預防中暑的措施。網頁亦有「休息時間記一記」頁面，幫助僱員了解自己的工作性質在不同等級暑熱警告下應該休息的市場。

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記者：解青羽