【青年宿舍】荃灣西如心酒店青年宿舍申請月底截止　菁英會：過千人有意入住

▲ 施榮忻（左）和林智彬（右）帶傳媒視察青年宿舍的健身房。林宇翔攝

「Home2 Youth Hostel」是將酒店房間轉作青年宿舍用途，項目由香港菁英會和如心酒店集團合辦，涉及100間房間，面積350至400平方呎的酒店房，提供最多200個宿位。香港菁英會常務副主席林智彬今日透露，雖然今日正式開始接受申請，但至今已收到過千份入住登記意向， 5月31日截址登記，預計今年6月開始可入住。

林智彬今日表示，至今已收到過千份入住登記意向，約為可宿位的5倍，今日正式開始接受登記，5月31日截址登記，預計今年6月陸續開展及營運。每個宿位月租4680至4980元，已涵蓋水、電及寬頻上網服務的費用。他指，會與宿生簽一年生約一年死約，每年會檢視，宿生最長住五年。他透露，青年宿舍的房間，會較一般酒店房間增多一張書枱和一個衣櫃。

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林智彬表示，收到申請人資料後會陸續面試，會評估申請人是否有急居住需求，是否會願意參與社區外展，以及能否透過住宿舍而有助生涯規劃。

香港菁英會永遠名譽主席何玉慧解釋，計劃設Life Triangle （LT），分為生涯規劃點數、生活技能點數、社區参與及外展點數三種，只要參加對應活動，即可取得Life Point (LP)。她舉例，生活技能活動包括宿生需要分更服務樓層其他宿生；冬至一同包湯丸；社區外展活動如去探長者；生涯規劃上，荃灣有荃灣商會，提供各行各業訓練，初步已與南豐紗廠接洽，讓青年接解不同行業。

何玉慧指，宿生在達到每年200LP 的要求後，繼續獲取更多的LP，即可獲青年宿舍使用泳池健身室等公共設施優惠或豐富獎品禮物。

香港菁英會創會兼永遠榮譽主席施榮忻表示，感謝政府，和集團力支持，推動的目標希望大家要有得著和貢獻，期望青年人要「投桃報李」，花時間造福社會。

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記者：區綽彥