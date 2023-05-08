【關於我和鬼變成家人的那件事】許光漢林柏宏王淨來港旋風式謝票　即場學廣東話冧爆觀眾

▲ （左起）許光漢、王淨、林柏宏。

由許光漢、林柏宏和王淨主演的《關於我和鬼變成家人的那件事》，於台灣上映便成為2023年最快破億台片。

而《關於我和鬼變成家人的那件事》於4月27日在香港公映後，口碑一致讚好，成開畫新片票房冠軍，截至目前票房已衝破900多萬元。為答謝香港影迷的支持，影片監製金百倫率領3位主角 — 許光漢、林柏宏和王淨來港謝票感謝觀眾支持。

【關於我和鬼變成家人的那件事】許光漢裸露人前不尷尬 王淨挑戰拍動作戲跌倒

▲ （左起）許光漢、金百倫、林柏宏

野生捕獲黃百鳴



金百倫在上星期六（5月6日）率先帶領兩位男主角許光漢和林柏宏到香港連走多場謝票。他們甫出場便惹得所有觀眾尖叫，有些觀眾更剛被結局感動流淚，又突然見到主角出場而興奮非常，場面惹笑。

光漢及柏宏更為香港觀眾即場跟工作人員學習講廣東話，一出場兩位即刻用廣東話問大家「好唔好笑？」、「感唔感動？」氹得香港觀眾暈得一陣陣。

其中一場謝票場更意外遇上同場有另一活動的嘉賓黃百鳴，自言從小時看港產片長大的兩位見到真人感到非常高興，更趁機會大家一起合照留念。

光漢和柏宏狂講廣東話



第二天，王淨亦趕緊從台灣加入隊伍，並於同日下午假座K11 Art House戲院內舉行香港傳媒見面會與全港媒體見面。現場接受訪問時光漢和柏宏狂飊廣東話，令王淨也對兩位拍檔的語言能力感到驚喜。

及後，眾人於見面會後繼續謝票行程，現場一見3位主角出現都興奮非常，觀眾大叫「老公」「老婆」，幾位主角亦對觀眾喊「老婆」，又問大家「有冇笑？」、「有冇喊？」，光漢又說自己：「好開心」，讓現場觀眾興奮得不斷大叫。

▲ （左起）許光漢、王淨、金百倫、林柏宏。

幾位亦有於不同場次分享自己戲中拍攝感受，亦誠摯地感謝香港觀眾的支持，得知有觀眾曾4刷、甚至7刷電影都感到非常驚喜。



去到全個宣傳行程最後一場謝票場，光漢及柏宏和監製更特別挑一個觀眾出來，邀請觀眾與他們一起唱出電影主題曲《親愛的對象》，兩位主角大開金口與這名幸運觀眾合唱，令現場氣氛高漲。

最後更與大家大合照時一起用上戲中的手鎗手勢拍「嘭嘭」片，令全場氣氛熱烈中完結，亦為整個宣傳行程畫上完美句號。

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