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【人工智能】中國研發AI醫生「medGPT」　可診斷3000種疾病準確率逾97%

健康 16:04 2023/05/08

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熱門 母親節 MIRROR 新手爸媽 法言人 超市大搜查 30＋減肥 洪欣 Hello Hong Kong 兒童疫苗

中國研發AI醫生「medGPT」，可診斷3000種疾病準確率逾97%。

隨著AI技術不斷革新，各行業人員都擔心飯碗不保，如今AI再向醫護發起挑戰。中國日前宣佈研發出國內首款AI醫生，目前已進入測試階段，預計今年5月份正式發佈。

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【童學園】鄧添樂從小沒有四大長老照顧　「忍笑奇才」邊做邊學冧爆老友記

綜合内地媒體報道，中國成都醫雲科技有限公司（醫聯）透過大數據及人工智能等技術，以互聯網形式為患者提供包括用藥、心理輔導等全面治療服務。平台獲得中國互聯網醫院牌照，擁有十萬名註冊醫生，覆蓋逾十種專科領域。近日，醫聯再有技術突破，宣佈將發佈中國首款AI醫生，名為「medGPT」。「medGPT」採用大模型技術，從醫療知識圖譜中獲取豐富、準確及結構化的醫療知識。目前，產品進入內部測試階段，計劃可在5月份發佈。

能診斷3000種疾病、準確率達97.5%

據醫聯指出，「medGPT」擁有近3,000種疾病的首診能力，包括80%以上成年人疾病、90%以上兒科疾病。另外，「medGPT」還透過近20億條醫生與患者的真實對話及病例，進行深度訓練。為保障產品質量、準確性及可靠性，醫聯抽取了532名覆診患者與「medGPT」做模擬診斷測試，結果證明「medGPT」斷症準確率與線下門診的診斷吻合率達97.5%，攻剋了AI醫生無法與真實患者連續自由對話的難題。

醫聯表示，期望未來能與其他醫療機構合作，實現AI醫生全面智能化及推動普及性。

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責任編輯：羅嘉欣

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