【母親節】準媽媽研發幻覺蛋糕玩味十足 食得滋味的手袋首飾盒

▲ 幻覺蛋糕藝術大師Alison將於5月13及14日，現身又一城的「尋找蛋糕小遊戲」驚喜時段。

今年的母親節前夕，懷胎7個半月的Dear Harley Bakery創辦人Alison Chan格外忙碌。除了為迎接新生命打點一切、打理烘焙店生意，還要籌備跟又一城合辦的母親節展覽「MOMMY Loves Cake Gallery by Dear Harley Bakery」，更親手製作多款幻覺蛋糕，穿梭於商場內多間店舖拍攝宣傳短片，以及於母親節現身主持「尋找蛋糕小遊戲」。

Alison表示，懷著寶寶為母親節展覽創作蛋糕，感覺別具意義。由於今次展覽是以媽媽的私人化妝間為主題，她會製作手袋、首飾及化妝品等幻覺蛋糕，藏身於真實物品之中，考考大家眼力以贏取獎品。

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蛋糕也是一種藝術

這次展覽為Alison帶來不少挑戰，需要逐一花心思去克服。她表示當中的展品，如珠寶盒是特別難做的，因為內設有很多分隔層，頂蓋也要做得夠堅挺。而盒裡的質感要軟綿得似絲絨，像真度高，確實是挑戰。她說︰

我很想藉著展覽和互動遊戲，讓更多人知道做蛋糕是一種藝術，因為通常藝術品才會有展覽。我最希望是可以超越訂製的交易層面，走向一個互動交流的藝術層面。當看到大人和小孩走過來，猜不到哪個是蛋糕的時候，我會很興奮。

不過，大抵Alison享受這種挑戰，才會選擇走幻覺蛋糕這條路。她說自己是個很怕悶的人，喜歡發掘一些日常生活好玩有趣的東西，而幻覺蛋糕正正是在疫情期間發悶時創作出來的。

因為那時候大家的婚禮、生日派對都取消了，沒有人預訂蛋糕，待在家很悶，所以便做些無聊的東西，然後就拍攝吃拖鞋蛋糕、吃百潔布蛋糕等宣傳影片，最後就帶起這個熱潮。

▲ Alison為展覽拍攝宣傳短片造勢，特別做了像真度十足的手機蛋糕，到又一城的CASETiFY STUDiO與實物大比拼。

體現母愛的蛋糕

品牌不經不覺已邁進三個年頭，Alison的初心未變，就是把興趣變成事業，透過蛋糕帶給人歡樂。提到特別難忘的作品，她即時想起約兩星期前，當她正忙於籌備又一城的展覽時，烘焙店接到一張生日蛋糕的訂單。

客人告訴我，她患了癌症，很想和女兒好好慶祝一歲生日，讓女兒一生都記得。她想做一個Shaun the Sheep的卡通羊造型蛋糕，上面再加上BB女公仔。我便根據她發給我的女兒相片，設計了一個蛋糕送給她。她收到後很開心，說沒想過我們會免費送給她，蛋糕做出來又那麼漂亮。我自己是特別用心去做，希望給她一點支持和祝福。

▲ 身懷六甲的Alison，覺得今年的母親節別具意義。

這張訂單讓她感受到母愛的偉大，也聯想到自己也快將迎接小生命的到來。Alison笑言：

雖然還有一個半月就生，但我仍未能相信自己是一個媽媽。我都不知道有了小朋友後，心態會有多少改變。但我一定會繼續做帶有玩味的蛋糕，例如，裝有奶的奶樽蛋糕⋯⋯

雖然這次又一城的展覽並非以孩子做主題，但Alison覺得，活動都很適合一家大小參與，看看誰最好眼力，相信會帶來不少驚喜和趣味。

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