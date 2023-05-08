【大學研究】中大研究顯示逾半市民維持戴口罩及消毒潔手　惟接種新冠疫苗加強劑意願低

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疫情放緩，中文大學醫學院賽馬會公共衞生及基層醫療學院藉研究社區反應，發現自行採取非藥物預防措施，包括戴口罩及用酒精消毒液潔手的受訪者比例遠高於疫情前，但接種新冠疫苗加強劑的意願仍低。

研究團隊在2023年3月招募611名受訪者進行一項網上調查，當中逾65%為女性及年齡介乎25至44歲。其中，逾半市民維持一般非藥物預防措施及個人衞生習慣，包括在戶外公眾場所、室內及工作場所戴上口罩、外出時攜帶及用酒精消毒液潔手，以及回家後立刻更換衣服。不論有否感染新冠，曾接種疫苗的受訪者中，12.8%人表示有意接種新冠疫苗加強劑，但只有18.8%人已接種2022至2023年度的流感疫苗。

研究初步顯示，在強制防疫措施逐漸解除期間，維持非藥物預防措施的受訪者遠較疫情前多，可見市民疫情下養成採取非藥物預防措施的習慣，使公眾在未來傳染病爆發時，更易適應降低傳播風險的行為，但自願維持非藥物預防措施的持久性仍待確定，這表明解決疫苗猶豫將是復常路上的重要一環。

另外，在基層醫療層面上，市民亦應保持足夠的快速測試包庫存。61.5%的受訪者表示在沒有強制預防措施下，當出現呼吸道感染徵狀時，會進行快速抗原測試，預示到診所求醫的呼吸道感染患者，很大比例上共無事前進行檢測。由於新冠及其他病毒性疾病所引起的徵狀相似，故在徵狀監測中，快速抗原測試有助有效分辨兩者。

▲ 中大醫學院公共衞生及基層醫療學院院長黃仰山。（中大圖片）

中大醫學院公共衞生及基層醫療學院院長黃仰山表示，在新冠風土化期間有效採取非藥物預防措施，有助緩和相關感染對醫療系統造成的壓力，本港亦需探討在沒有強制防疫措施下，自願維持非藥物預防措施的持續性，亦需關注不同呼吸道感染對醫療系統所造成的潛在衝擊。

▲ 中大醫學院公共衞生及基層醫療學院助理教授郭健安。（中大圖片）

中大醫學院公共衞生及基層醫療學院助理教授郭健安表示，考慮到疫苗有效預防長新冠、二次感染個案在Omicron時代的常見程度，以及長新冠在50歲或以上人群的高流行率，他認為有必要及早解決社會的疫苗猶豫問題，減輕因長新冠而引起的醫療需求。他更指，不排除未來新冠病毒再出現突變，並有機會突破現時的高免疫屏障，再度爆發疫症，故此長者及免疫力弱的人士應接種新冠疫苗加強劑。

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責任編輯：梁凱婷