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【47人初選案】鍾錦麟指對民主派奪立會過半有保留　形容戴耀廷「超級大好友」

社會 14:17 2023/05/08

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戴耀廷。（資料圖片）

民主派初選案今（8日）續審。控方證人鍾錦麟續作供，鍾供稱戴耀廷的「35+」計劃願景是希望民主派取得立法會過半議席，藉以就五大訴求向政府施壓。鍾指區議會與立法會的選舉制度不同，對於能否簡單地推論立法會亦會大勝持保守態度，但戴的看法卻不同，形容戴是「超級大好友」。

控方證人、時任民主動力副召集人鍾錦麟續接受辯方盤問。在何桂藍的代表大律師Trevor Beel盤問下，鍾供稱民主動力在2020年2月與戴耀廷會面時已有共識協助為初選眾籌。

鍾另稱，由於有建制報章批評初選，令他擔心參選人有被取消資格的風險，並相信報道會影響到選舉主任。

鍾同意戴的「35+」計劃的願景是民主派取得立法會過半數議席，藉以就某些議題向政府施壓，包括五大訴求。大律師指，五大訴求自2019年至2020年曾有轉變，例如訴求之一「撤回《逃犯條例》修訂草案」在約2019年9月已實現，要求特首下台的訴求亦被要求普選取代。鍾同意普選的訴求在2019年被提出。

大律師續指，否決預算案從來不是一刀切，只有當政府沒有作出回應訴求時才會考慮，又問及以鍾的理解，是否不存在無差別否決預算案。鍾稱，他認為為了爭取五大訴求而否決預算案更接近實際情況，惟強調自己不知道在1個平行時空中，五大訴求得到甚麼程度的回應，「35+」選出的議員的取態又會有甚麼不同。

被問到是否認為民主派無可能取得立法會過半數議席。鍾稱當時估計較困難，因為大家當時是基於區議會的單議席單票制來評估選情。鍾指在2019區議會選舉中，民主派表面上取得壓倒性勝利，但得票率其實沒有大改變，因此不能簡單地下結論，民主派在採取比例代表制的立法會選舉中同樣能取得大勝。

鍾舉例指，功能組別的飲食界受2019年社會事件影響業務，質疑是否可以單純用2019年區議會選舉結果推論立法會選舉亦會大勝，「我個人係保守啲」。法官陳仲衡指戴的想法不同，鍾同意，，指戴是「超級大好友」。

鍾完成作供後，控方為其中1名控方證人申請匿名令，有辯方大律師認為無必要批出匿名令，最終法官陳慶偉批出匿名令，下令不得披露該證人的名字及相片等資料，否則屬藐視法庭。

據了解認罪被告、從犯證人林景楠將不會作供。聆訊明（9日）續。

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記者：陳曉欣

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