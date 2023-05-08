【網紅被控】網紅「鬼王」涉銷售約會技巧課程索54萬　事主稱須付10萬會面片段方能下架

▲ 被告周柏賢（中）。梁錦麟攝

在網上教授男學員約會技巧課程的YouTuber「鬼王」，涉向兩男索取學費及「換裝費」共涉逾54萬元。涉案33歲男子否認2項作出屬誤導性遺漏的營業行為罪，今（8日）於東區裁判法院開審。事主作供稱，被告曾將與事主的會面片段上載至YouTube頻道，並表示刪除片段的唯一方法是支付10萬元參加形象改造服務，否則片段公開後，事主會遭網民「起底」。

被告周柏賢（33歲，報稱導師），被控以2項作出屬誤導性遺漏的營業行為罪，違反《商品說明條例》。首罪指，被告於2022年1月26日，作為商戶向消費者鄭姓男子作出屬誤導性遺漏的營業行為，即要求鄭繳付3.82萬元作為約會課程學費，其後再索款10萬元助鄭購買飾物及衣服，否則不容許鄭繼續參與約會課程。

另1項控罪指，被告於同年2月15日，要求陳姓男事主繳付7.6萬元作為約會課程學費，其後再索款33萬元助陳購買飾物及衣服，當中包括1隻由被告認可的歐米茄手錶，否則不容許陳繼續參與約會課程的實戰課。

案件今開審，被告未有律師代表。鄭姓事主供稱，他曾以150美元（折約1,177港元）訂閱了KOL「鬼王」，即被告的Patreon頻道1個月，以收看有關約會技巧短片，但因內容重複而取消訂閱。

鄭續指，其後他因感情問題，於2022年1月向被告報讀真人約會技巧課程，課程原為期1年，收費約9,800美金（折約7.7萬港元），惟因鄭只會留港數月，故被告稱可半價收費，鄭遂以轉數快繳交逾3.8萬港元。鄭指付款前並不知道需要繳付其他款項。

鄭續稱，他與被告於同年1月底在太古城首次會面，其間被告曾拍下會面片段，當中有鄭的樣貌及個人資料。鄭曾表示不欲公開樣貌，被告則表示若上載影片，會遮蔽鄭的樣貌。

鄭指，被告於凌晨要求事主參與價值10萬元的形象改造服務，鄭拒絕。被告於2月15日凌晨將會面片段上載至YouTube 頻道，鄭以WhatsApp 要求被告刪除片段，被告表示刪除片段的唯一方法是支付10萬元參加形象改造服務，否則片段公開後，鄭會被人於網上「起底」。

鄭供稱，被告稱要將他逐出師門，即不容許鄭再修讀課程，又多次辱罵鄭為「肥蟲」，鄭遂支付10萬元，至3月向海關舉報事件。研訊今午續。

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記者：梁錦麟